Sheraton Mendoza Hotel y Fundación Huentala presentan ArteKids 2026 junto a Eduardo Hoffmann, con arte, sustentabilidad y solidaridad

En el marco del Mes de las Infancias , Sheraton Mendoza Hotel y Fundación Huentala invitan a las familias mendocinas a disfrutar de ArteKids 2026 , una propuesta que combina arte, creatividad, sustentabilidad y compromiso social en una experiencia pensada para compartir con los más pequeños.

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La actividad se realizará el sábado 1 de agosto, a las 17 horas , en el foyer del Sheraton Mendoza Hotel , donde tendrá lugar la Muestra Infantil de Piojos Taller de Arte , un espacio destinado a exhibir el talento y la creatividad de niños y niñas que participan de este reconocido taller artístico.

La edición 2026 contará con un padrino de excepción: el prestigioso artista plástico mendocino Eduardo Hoffmann , quien acompañará a los pequeños artistas durante toda la jornada, compartiendo su experiencia y promoviendo la libre expresión como herramienta de desarrollo e inspiración.

Esta iniciativa forma parte del espíritu de Art & Wine , el emblemático programa cultural impulsado por Sheraton Mendoza Hotel, que fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de Mendoza gracias a su permanente trabajo en la promoción de las artes plásticas, la cultura y los artistas locales.

Uno de los momentos más destacados del encuentro será el lanzamiento de una colección exclusiva de tote bags sustentables , desarrolladas conjuntamente entre Sheraton Mendoza Hotel y Piojos Taller de Arte .

Las piezas fueron confeccionadas mediante un proceso de economía circular y upcycling, reutilizando blancos del hotel que luego fueron intervenidos artísticamente por los niños del taller, convirtiendo cada bolsa en una pieza única.

Además de promover el cuidado del ambiente mediante la reutilización de materiales textiles, la iniciativa tiene un fuerte impacto social: lo recaudado con la venta de las tote bags será destinado a continuar financiando las actividades de formación artística del taller.

Una invitación a compartir y ayudar

Como parte de la jornada, Fundación Huentala llevará adelante una colecta solidaria de juguetes, invitando a todos los asistentes a colaborar con juguetes nuevos o usados en buen estado que luego serán entregados a niños de comunidades vulnerables de Mendoza con motivo del Día de las Infancias.

De esta manera, ArteKids 2026 busca trascender la experiencia artística para convertirse también en un espacio de encuentro, conciencia social y solidaridad.

La actividad será gratuita, aunque los cupos son limitados, por lo que las familias deberán realizar una inscripción previa para reservar su lugar.

Ficha del evento

Evento: ArteKids 2026

Organizan: Sheraton Mendoza Hotel y Fundación Huentala.

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.

Horario: 17:00 horas.

Lugar: Foyer del Sheraton Mendoza Hotel (Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza).

Entrada: Gratuita, con inscripción previa.

Actividades destacadas:

Muestra Infantil de Piojos Taller de Arte .

. Participación especial del artista Eduardo Hoffmann .

. Venta de tote bags sustentables realizadas con materiales reutilizados.

realizadas con materiales reutilizados. Intervenciones artísticas en vivo.

Colecta solidaria de juguetes organizada por Fundación Huentala.

Más información

Sitio web: grupohuentala.com

Instagram: @sheratonmendoza