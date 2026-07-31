Huentala Wines se destaca en el reporte de James Suckling con sobresalientes puntajes para sus vinos de Gualtallary

La reconocida publicación internacional del crítico James Suckling dio a conocer sus nuevas valoraciones para los vinos argentinos y volvió a poner el foco en la excelencia de Huentala Wines . Todas las etiquetas presentadas por la bodega mendocina obtuvieron más de 90 puntos , un reconocimiento que reafirma el trabajo del equipo enológico para expresar con precisión la elegancia, la tensión y la frescura de Finca La Isabel Estate , en Gualtallary (Valle de Uco) .

Entre las máximas distinciones se destacan los vinos de la línea Blocks Edition , que alcanzaron 94 puntos , posicionándose entre las mejores expresiones del terroir de la finca.

El Huentala Blocks Edition Boreal Block 03 Malbec 2023 recibió 94 puntos gracias a su marcada identidad de parcela, donde sobresalen la precisión mineral, la intensidad aromática y la pureza del Malbec cultivado en el bloque boreal del viñedo.

La misma calificación obtuvo el Huentala Blocks Edition Austral Block 19 Malbec 2023 , distinguido por su estructura profunda, frescura vibrante y una refinada textura de taninos que refleja el carácter único del sector austral de la finca.

Con 93 puntos , el Huentala La Isabel Estate Cofermentado 2023 también fue uno de los grandes protagonistas del informe. Se trata de una propuesta compleja y envolvente que pone en valor la cofermentación de varietales desde su origen, logrando una notable integración aromática y gran equilibrio en boca.

Consistencia en todas las líneas

El informe de James Suckling también destacó la consistencia de Huentala Wines en todas sus líneas de productos, desde las etiquetas de entrada hasta los vinos de alta gama, con excelentes resultados tanto en tintos como en blancos.

En la línea Huentala, sobresalen el Huentala Calizo Albar Malbec 2023, con 93 puntos; el Huentala Calizo Carmín Malbec 2023, el Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 y el Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc 2023, todos con 92 puntos. Completan la lista el Huentala Zonos Malbec 2024 y el Huentala La Isabel Estate Chardonnay 2025, ambos con 91 puntos.

La línea Gran Sombrero también obtuvo excelentes resultados: el Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2025 alcanzó 92 puntos, mientras que el Gran Sombrero Malbec 2025, el Gran Sombrero Cabernet Franc 2025 y el Gran Sombrero Chardonnay 2025 recibieron 91 puntos cada uno.

Por su parte, la línea Sombrero confirmó su calidad y regularidad con 90 puntos para el Sombrero Sauvignon Blanc 2025, Sombrero Malbec 2025, Sombrero Cabernet Sauvignon 2025 y Sombrero Cabernet Franc 2025.

Estos resultados reafirman no solo la calidad excepcional de las uvas provenientes de Finca La Isabel Estate, sino también el trabajo de precisión que Huentala Wines desarrolla en el viñedo y en la bodega para interpretar el carácter de Gualtallary. El reconocimiento de James Suckling fortalece, además, la proyección internacional de la bodega y consolida su posicionamiento entre los grandes productores argentinos.

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