31 de julio de 2026 - 16:36

Éxito rotundo en Alta Gama by Sheraton 2026: dos jornadas sold out y una experiencia interactiva sin precedentes

La feria enológica volvió a posicionarse como el gran encuentro del vino de alta gama en el centro de Mendoza. Durante dos jornadas con localidades agotadas, el público disfrutó de las mejores etiquetas, propuestas gastronómicas de excelencia y una innovadora experiencia interactiva que permitió conocer, en tiempo real, las preferencias de los asistentes.

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La edición 2026 de Alta Gama by Sheraton volvió a consolidarse como la gran cita del vino de alta gama en el corazón de Mendoza. Con entradas agotadas en sus dos jornadas y una concurrencia entusiasta de más de 1.000 personas que colmó el emblemático Salón Fader, ubicado en el primer piso del Sheraton Mendoza Hotel, el encuentro transformó al Kilómetro Cero en el epicentro indiscutido del disfrute, la gastronomía y las grandes etiquetas.

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Esta edición no solo destacó por la excelencia de las bodegas participantes y el maridaje con propuestas gastronómicas de primer nivel, sino también por dar un salto hacia la tecnología y la participación activa del público. A través de una innovadora dinámica interactiva implementada por la organización, los asistentes pudieron votar, opinar y registrar sus preferencias en tiempo real.

Los datos que dejó el pulso del público

Gracias a esta nueva experiencia participativa, la organización logró recabar información clave sobre las preferencias de los consumidores y referentes que recorrieron la feria.

El gran protagonista volvió a ser el Malbec, que se consolidó como la cepa preferida por los asistentes. Detrás se ubicaron el Cabernet Franc, cada vez más elegido por los consumidores, y los blancos de alta gama, que continúan ganando espacio entre los amantes del vino.

En cuanto al perfil del visitante, quedó en evidencia un público activo, curioso y conectado, interesado en interactuar directamente con los productores, conocer las historias detrás de cada etiqueta y profundizar en la experiencia de degustación.

"Buscábamos que Alta Gama 2026 no fuera solo una feria de degustación, sino una experiencia de ida y vuelta donde la gente pudiera expresar qué busca y qué le emociona en una copa. El nivel de interacción superó todas las expectativas y reafirma que el público no solo quiere tomar gran vino, sino también ser parte de la conversación", destacaron desde la organización.

Con un clima festivo, alta gastronomía y una respuesta de público imponente, Alta Gama by Sheraton 2026 bajó el telón de una edición histórica en el Salón Fader, reafirmando su lugar como el evento de vino más importante del centro mendocino.

Para revivir la cobertura completa y consultar los datos oficiales:

Instagram: @sheraton_mendoza

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