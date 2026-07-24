Alta Gama by Sheraton 2026: el evento insignia del vino y la gastronomía regresa al Kilómetro Cero de Mendoza

El 24 y 25 de julio , Sheraton Mendoza Hotel reunirá a destacadas bodegas, enólogos y propuestas gastronómicas de primer nivel en una nueva edición de la feria que celebra el vino, la alta cocina y las experiencias premium en el corazón de la Ciudad.

La espera terminó. Mendoza se prepara para celebrar una nueva edición de Alta Gama by Sheraton, la feria enológica y gastronómica que se ha consolidado como un hito imprescindible en la agenda cultural y turística de la provincia. Durante los días viernes 24 y sábado 25 de julio, el Salón Fader de Sheraton Mendoza Hotel abrirá sus puertas de 19:00 a 23:00 horas para reunir a las bodegas más prestigiosas del país, enólogos de renombre y una propuesta culinaria de primer nivel.

En pleno Kilómetro Cero de la Ciudad, el evento promete ser el gran punto de encuentro para amantes del buen vivir, coleccionistas y referentes del sector, combinando etiquetas de alta gama con maridajes de autor en una atmósfera distinguida.

Los grandes protagonistas de la noche En esta duodécima edición, los asistentes podrán degustar una cuidada selección de los mejores vinos de Argentina, conversando directamente con sus hacedores y enólogos. Como anfitrión de la casa, Huentala Wines dirá presente con sus galardonadas etiquetas de Gualtallary, destacando varietales íconos como Gran Sombrero Malbec y Huentala Calizo.

Además, la experiencia culinaria estará a la altura de las copas, con un circuito gastronómico diseñado especialmente por las marcas que integran el Grupo Huentala:

La Cabrera Mendoza: Cortes de carne premium asados a la perfección para acompañar los tintos de mayor estructura.

La Tavolata Ristorante: Sabores e impronta de la cocina ítalo-argentina con pastas artesanales y opciones reconfortantes.

Devas Bar: Creaciones de tapeo gourmet y alternativas livianas ideales para maridar con blancos, rosados y espumantes. Experiencias exclusivas, arte y alianzas Fiel a su espíritu innovador, Alta Gama 2026 ofrecerá experiencias interactivas que van más allá de la cata tradicional: