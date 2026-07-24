Vino de precisión y respeto por el entorno: Huentala Wines consolida su compromiso sustentable en el corazón de Gualtallary

La bodega del Grupo Huentala impulsa un modelo de gestión sustentable que combina viticultura de precisión, uso eficiente de los recursos y economía circular para elaborar vinos de alta gama con el máximo respeto por el terroir del Valle de Uco.

En una de las regiones vitivinícolas más codiciadas y exigentes del mundo, la sustentabilidad dejó de ser una opción para convertirse en una filosofía de trabajo integral. Huentala Wines, la bodega del Grupo Huentala ubicada en Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco), reafirma su compromiso con el medio ambiente a través de un modelo de gestión sustentable que abarca desde la viticultura de precisión en el viñedo hasta la optimización de recursos en la bodega.

Ubicada a 1.400 metros sobre el nivel del mar, en la prestigiosa finca La Isabel Estate, Huentala Wines desarrolla un trabajo minucioso para preservar el ecosistema nativo del Valle de Uco, garantizando que cada botella de la bodega refleje la pureza de su terroir sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.

Pilares del programa de sustentabilidad de Huentala Wines

El enfoque verde de la bodega se estructura en tres ejes fundamentales de acción:

Viticultura de Precisión y Cuidado del Suelo: Mediante el mapeo exhaustivo del terreno y el estudio profundo de calicatas, la bodega aplica riego por goteo con tecnología de medición de humedad, permitiendo un uso ultra eficiente del agua, un recurso crítico en Mendoza. Asimismo, se prioriza el manejo agroecológico sin productos químicos invasivos para proteger la microbiota autóctona del suelo calcáreo.

Eficiencia Energética y Reducción de Huella de Carbono: La bodega implementa procesos de optimización en la nave de fermentación y guarda, junto con una política de uso de botellas de peso reducido para sus líneas de mayor volumen, disminuyendo drásticamente el impacto ambiental y las emisiones durante el transporte y distribución global.

Economía Circular y Gestión de Residuos: Todos los subproductos orgánicos derivados de la vendimia (como el orujo y la escobajo) son procesados e incorporados nuevamente a las filas del viñedo en forma de compost natural, enriqueciendo la estructura del suelo y devolviéndole a la tierra sus nutrientes originales. Este compromiso ético con la sustentabilidad y el cuidado de la casa común potencia la calidad técnica de sus etiquetas galardonadas en todo el mundo, demostrando que la alta gama y la responsabilidad ambiental van de la mano en el Valle de Uco.