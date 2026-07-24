24 de julio de 2026 - 15:08

Sheraton en casa: BROOKS inició una revolución en la gastronomía mendocina, llevando la alta cocina 5 estrellas a domicilio

La nueva propuesta de delivery y take away de Sheraton Mendoza Hotel lleva la gastronomía de autor y la experiencia de un cinco estrellas directamente a la mesa de los mendocinos.

sheraton delivery 2

Sheraton Mendoza Hotel vuelve a marcar un hito en la escena gastronómica local con el lanzamiento de BROOKS, una propuesta innovadora que promete revolucionar la forma de comer bien en casa. Se trata del nuevo servicio de gastronomía de autor diseñado exclusivamente en formato delivery y take away, pensado para llevar la calidad, el sabor y la sofisticación de un hotel cinco estrellas directamente a la mesa de los mendocinos.

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En un contexto donde disfrutar de momentos especiales en el hogar se ha vuelto una tendencia cada vez más valorada, BROOKS nace para romper con la oferta tradicional de comida a domicilio, elevando la vara del food delivery en la provincia.

Alta cocina, confort y la mística de Sheraton en tu puerta

La propuesta gastronómica de BROOKS fue minuciosamente planificada por el equipo de cocina del hotel para garantizar que cada plato conserve su textura, temperatura, frescura y presentación impecable desde la cocina hasta el plato del cliente.

Entre las claves de esta propuesta revolucionaria se destacan:

  • Menú de Autor Urbano: Una carta versátil que combina platos de confort gourmet, opciones dinámicas para almuerzos ejecutivos, entradas para compartir y opciones elaboradas para cenas especiales sin necesidad de cocinar.
  • Packaging Sustentable y de Vanguardia: Diseñado especialmente para mantener la temperatura óptima y la estética visual de cada preparación, cuidando cada detalle del envío.
  • La Experiencia Hotelera en Casa: BROOKS permite transformar una cena de fin de semana, una reunión con amigos o un almuerzo de trabajo en el hogar u oficina en un banquete con el sello inconfundible de Sheraton.

Con el respaldo y los estándares de excelencia de Grupo Huentala y Sheraton Mendoza Hotel, BROOKS se posiciona como la solución perfecta para quienes no quieren negociar calidad ni tiempo, haciendo posible disfrutar de la mejor gastronomía del centro mendocino a solo un clic o un llamado de distancia.

¿Cómo realizar tu pedido?

  • Modalidad: Delivery & Take Away.
  • Zona de cobertura y pedidos: Disponibles de forma directa comunicándose vía WhatsApp al 2614165835 o a través de las principales plataformas de envíos.
  • Seguí las RRSS para mas novedades: @sheraton_mendoza

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