Sancor Seguros celebró sus 80 años con una gala de altísima jerarquía en el Teatro Colón

La aseguradora líder del mercado argentino, Sancor Seguros, reunió a referentes del ámbito público y privado, productores asesores, colaboradores e invitados especiales para conmemorar ocho décadas de historia. Una noche inolvidable que combinó la solemnidad institucional con la profunda emoción de un espectáculo artístico impecable

En una noche llena de color, calor y con una asistencia multitudinaria, el majestuoso Teatro Colón lució colmado. Personas llegadas desde cada rincón de la Argentina y delegaciones de países vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile se dieron cita en el máximo coliseo cultural para acompañar el aniversario del grupo asegurador más importante del país

La velada inició con un elegante cóctel en el Salón Dorado, antesala de lo que sería un despliegue de emociones. El quiebre de la formalidad llegó pronto, transformando el ambiente en un encuentro profundamente humano y conmovedor

El inicio del bloque artístico caló hondo en los presentes cuando Jorge Rojas abrió la noche interpretando el Himno Nacional Argentino, un momento de indiscutible solemnidad y orgullo. El Teatro Colón vibró de inmediato en sintonía con la identidad nacional. Uno de los pasajes más emotivos y aplaudidos fue, sin lugar a dudas, la sorpresiva participación a través de un video en vivo de Lionel Messi. El astro del fútbol mundial dedicó unas palabras muy afectuosas a la firma a pocos días de una nueva cita mundialista. Messi habló con el corazón sobre lo que significa para él y para toda su familia la presencia de SANCOR SEGUROS en sus vidas, recordando especialmente el valor de la seguridad y el respaldo que siempre les han brindado. Luego fue el propio Juan José Campanella el que dirigió un impecable fílmico sobre el Grupo Sancor en un pequeño film memorable.

Un show musical de jerarquía internacional

Bajo la impecable dirección del maestro Tomás Mayer Wolf, la Orquesta Sinfónica junto a destacados intérpretes del Teatro Colón hilvanaron un repertorio sublime. La música funcionó como el puente perfecto entre los 80 años de trayectoria de la empresa y la historia cultural del paí. Grandes figuras de la escena nacional se adueñaron del escenario para regalar momentos inolvidables:

Raúl Lavié interpretó maravillosos tangos que hicieron poner de pie al auditorio.Eugenia Quevedio aportó frescura y una notable calidez vocal que emocionó a los asistentes. El Chaqueño Palavwcino con su fuerza característica, conectó las raíces folclóricas del interior con el alma federal de la empresa. Jorge Rojas coronó una participación doblemente emotiva en una noche con una acústica perfecta

El cierre de la propuesta artística reunió a todas las voces en escena para interpretar "Canción con todos", transformando el aplauso cerrado en un recuerdo permanente para la memoria colectiva de los presentes.

Sólido respaldo institucional y visión de futuro

La convocatoria reflejó el peso específico de SANCOR SEGUROS en el entramado socioeconómico. En los palcos y plateas se destacó la presencia de autoridades políticas de primera línea, como el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, el Canciller Pablo Quirno, la Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, junto a gobernadores, magistrados y destacados empresarios de los sectores productivos

Durante los discursos de apertura, Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS, recordó el espíritu cooperativista de la firma nacida en Sunchales, Santa Fe: “Nuestros fundadores construyeron una respuesta solidaria, organizada y profundamente humana. Creemos que el crecimiento tiene más valor cuando se comparte”.A su turno, el CEO Alejandro Simón reforzó el compromiso de la aseguradora de cara a los desafíos globales, la innovación digital.un mensaje contundente: “El futuro nos entusiasma porque vivimos en momentos de enormes transformaciones, pero tenemos lo necesario y la convicción de apostar por el desarrollo de la Argentina, de la región y de nuestras comunidades. Tenemos los talentos, la experiencia, una cultura en permanente evolución y, sobre todo, tenemos claro de dónde venimos y los valores que nos trajeron hasta aquí y que nos van a transportar hacia un mañana aún mejor”.

Con este evento histórico en el Teatro Colón, SANCOR SEGUROS no solo celebró ocho décadas de liderazgo y protección para sus más de 9 millones de asegurados, sino que ratificó su vigencia como una marca país con proyección internacional de altísima jerarquía.