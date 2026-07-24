Kia Tasman: la pickup que combina fuerza, confort y tecnología

El mercado de las pickups suma un competidor destacado y ya es oficial el lanzamiento en Mendoza de la Kia Tasman en el concesionario que Grupo Sur Motors posee en San Martín 540 de Godoy Cruz . Se trata de la primera pickup desarrollada por esta marca a nivel global, que se suma a uno de los segmentos más demandados y competitivos del país.

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Federico Ostropolsky, director comercial del Grupo Sur Motors , destacó que la Kia Tasman combina una contundente capacidad de trabajo con el confort, la tecnología y un andar refinado. Todas características clave de la tradicional marca coreana. “Es una camioneta que no pasa desapercibida ya que presenta una estética imponente, innovadora y con un marcado estilo militar muy moderno”, comentó el ejecutivo.

La incorporación de la Tasman representa un paso estratégico para Kia que por primera vez apuesta por una camioneta diseñada para combinar trabajo, aventura, tecnología y comodidad en un mismo vehículo. El modelo fue desarrollado para responder tanto a las exigencias de quienes buscan una herramienta de trabajo robusta como a las expectativas de los usuarios que priorizan equipamiento, seguridad y experiencia de conducción.

El atractivo más fuerte de la Kia Tasman es que está pensada para para responder a las máximas exigencias de manejo en todos los ámbitos de uso . Con una autonomía de entre 600 y 700 kilómetros, la novedosa pickup cuenta con una excelente motorización. “El motor naftero 2.5 turbo con 280 caballos es realmente impactante”, expresó Ostropolsky. En tanto, el diésel posee 200 caballos y un motor 2.2 que acompaña un andar fluido y armónico.

La Kia Tasman presenta una gran capacidad de carga y de trabajo off road. Quienes se han subido a esta 4 x 4 excepcional aseguran que la forma de andar se impone por su singularidad y potencia. “Además cuenta con toda la garantía, la tecnología y la suavidad de la marca Kia que son una verdadera maravilla”, subrayó Ostropolsky.

Ficha técnica

Técnicamente hablando, la nueva Tasman ofrece motorizaciones (nafta y diesel) de 277 HP, sistema de tracción 4x4 y una capacidad de carga de hasta 1.068 kilogramos. De este modo, se posiciona como una alternativa versátil para distintos tipos de uso. En cuanto al interior, la propuesta tecnológica marca una diferencia dentro del segmento.

Entre otros detalles, el vehículo incorpora una innovadora pantalla panorámica triple de 30 pulgadas, conectividad inalámbrica y un completo conjunto de asistencias inteligentes a la conducción, diseñadas para brindar mayor seguridad y comodidad tanto en ciudad como en ruta.

En tanto, para aquellos que buscan experiencias fuera del asfalto, la Kia Tasman también ofrece destacadas prestaciones todo terreno. Entre ellas se encuentran los distintos modos de conducción y caminos, el exclusivo modo X-TREK para uso off road, una capacidad de vadeo de hasta 800 milímetros y un despeje de hasta 252 milímetros en la versión X-PRO.

Cómo conocerla y manejarla

Desde Grupo Sur Motors aseguraron que la entrega de la Kia Tasman es inmediata así como ofrecen diversas líneas de financiación por debajo del a tasa de mercado. Por otro lado, a través de su división de usados también reciben otro tipo de vehículos. Aclararon, por otra parte, que durante la primera etapa de comercialización la disponibilidad de unidades será limitada.

“Esta condición refuerza el carácter diferencial del modelo y genera una gran expectativa entre los entusiastas de la marca y del segmento”, aseguró Ostropolsky. Quienes quieran ver de cerca la pickup, subirse o conducirla ya pueden visitar el concesionario oficial Kia SurMotors ubicado en Avenida San Martín 540 de Godoy Cruz, donde los interesados recibirán asesoramiento personalizado y podrán descubrir en detalle todas las características del vehículo.

Además, la Tasman estará exhibida en Sobremonte Market, en Luján de Cuyo, el sábado 1 de agosto de 11 a 13. Durante esa jornada, el público podrá up y realizar pruebas de manejo para experimentar en primera persona las capacidades del modelo.Quienes deseen obtener más información o coordinar una visita pueden comunicarse al +54 9 2616 60-0725.