La seguridad alimentaria gana protagonismo en las organizaciones y eleva los estándares de la alimentación institucional

Durante mucho tiempo, el servicio de alimentación fue evaluado principalmente por el menú o el costo. Hoy, la mirada cambió. Las organizaciones no solo quieren saber qué comen sus colaboradores, sino también cómo se producen esos alimentos, qué controles existen y qué garantías ofrece un proveedor para asegurar la inocuidad en cada etapa del proceso.

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En ese escenario, SUPRA Soluciones Alimenticias acaba de obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) bajo la norma IRAM NM 324:2010 , otorgada por Lenor Group , organismo especializado en certificación, inspección y evaluación de la conformidad, reconocido por verificar que productos, procesos y organizaciones cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente.

La certificación comprende la elaboración de viandas y preparaciones culinarias refrigeradas , así como la producción de pastas frescas congeladas , abarcando todo el proceso productivo: desde la recepción de materias primas e insumos, la preparación y cocción, hasta el envasado, almacenamiento y despacho del producto terminado.

Para Juan Pesce , gerente general de SUPRA Soluciones Alimenticias , este reconocimiento representa mucho más que una auditoría aprobada:

"Las certificaciones son la consecuencia de una forma de trabajar que ocurre todos los días. Detrás de este logro hubo meses de preparación, revisión de procesos y, sobre todo, un enorme compromiso de las personas que forman parte de SUPRA. La calidad no depende de una auditoría; depende de la disciplina con la que se trabaja cada jornada."

Calidad que se construye todos los días

Las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen uno de los pilares fundamentales de la industria alimentaria. Su implementación implica procedimientos documentados, controles permanentes, capacitación del personal, condiciones adecuadas de infraestructura y una gestión orientada a minimizar riesgos durante todo el proceso productivo.

Aunque muchas veces el consumidor solo percibe el producto final, gran parte del trabajo ocurre antes de que una vianda llegue a la mesa.

"Una buena comida comienza mucho antes de cocinarse. Empieza en la selección de materias primas, continúa con procesos estandarizados, controles permanentes y un equipo comprometido con hacer las cosas bien. Ese es el verdadero valor de trabajar bajo estándares reconocidos", sostiene Pesce.

La obtención de la certificación también representa un reconocimiento al trabajo conjunto de las áreas de producción, calidad y operaciones, que durante meses llevaron adelante la adecuación y optimización de procesos para cumplir con todos los requisitos exigidos por la auditoría.

El desafío, sin embargo, no termina con la certificación.

En un escenario donde las exigencias de empresas e instituciones son cada vez mayores, la mejora continua se convierte en un componente esencial para sostener la confianza de los clientes.

"Cada auditoría representa una oportunidad para revisar cómo trabajamos y seguir evolucionando. El verdadero desafío empieza después de obtener la certificación: mantener esos estándares y mejorar constantemente", afirma el gerente general de SUPRA.

Esta certificación se suma al camino que la empresa viene recorriendo en materia de calidad, innovación y sustentabilidad. Como Empresa B Certificada, SUPRA impulsa un modelo de gestión que integra procesos eficientes, tecnología, seguridad alimentaria y compromiso con el impacto social y ambiental.

Más que un reconocimiento puntual, la certificación BPM representa un paso más dentro de una estrategia de largo plazo: ofrecer soluciones alimenticias donde la confianza se construya no solo por el sabor de cada plato, sino también por la calidad de los procesos que lo hacen posible.

Acerca de SUPRA Soluciones Alimenticias

SUPRA desarrolla soluciones de alimentación corporativa que combinan calidad, innovación y sustentabilidad para cuidar el bienestar de las personas. Parte de Grupo Broda y con más de 70 años de experiencia, tecnología de punta y el respaldo de ser Empresa B Certificada, acompaña a empresas, instituciones y organismos públicos con procesos seguros y una operación de excelencia.

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SUPRA

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