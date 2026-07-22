Prevención Salud acompañó a Las Panteras en la previa de la Copa Sudamericana

Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, acompañó a Las Panteras durante la serie de amistosos internacionales disputados en San Juan, como parte de la preparación del seleccionado argentino para la Copa Sudamericana. A través de distintas acciones de visibilidad y reconocimiento, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo del vóley argentino y la promoción del deporte en todo el país.
Durante las tres jornadas, en las que Argentina enfrentó a las selecciones de Venezuela y Chile, Prevención Salud estuvo presente acompañando cada uno de los encuentros disputados ante el público sanjuanino.
El jueves 16 de julio, Las Panteras vencieron a Chile en set corridos, por 3 a 0. En la previa del encuentro, se realizó un homenaje a Daniel Castellani, ex DT de la selección, fallecido recientemente. Además, Las Panteras disputaron todo el partido con una camiseta especial dedicada a él con su nombre en la espalda. La actividad continuó el viernes, con el encuentro entre Venezuela y Chile.
La selección ganó los dos amistosos contra Venezuela
En el cierre del Triangular Internacional en San Juan, el sábado 18 de julio, Las Panteras vencieron a Venezuela por 3 a 0: el equipo, que venía de ganarle a Chile, cerró así una participación perfecta. En este último partido, el público también disfrutó de la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del reconocido artista Julián Burgos, invitado especialmente para acompañar el encuentro final.
El Himno Nacional Argentino cantado por el artista Julián Burgos.
Finalizado el encuentro, Prevención Salud entregó una plaqueta a la Mejor jugadora del partido (MVP). La distinción fue otorgada a Bianca Cugno (máxima anotadora de la jornada con 17 puntos) por Diego Lombardo, jefe de la oficina San Juan de Prevención Salud.
Entrega Premio Prevención Salud a la mejor jugadora del partido
"Cada vez que acompañamos a las selecciones nacionales buscamos que nuestra presencia vaya más allá de la competencia. Estar en San Juan nos permitió acercarnos a la comunidad, reconocer el esfuerzo de las deportistas y seguir impulsando, junto a la FeVA, iniciativas que promueven una vida saludable a través del deporte", señaló Dr. Matías Buffa, Gerente General de Prevención Salud.
La presencia en San Juan se sumó a las distintas iniciativas que Prevención Salud lleva adelante junto a la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), en el marco de un acuerdo que la prepaga sostiene desde 2022 y renovó en 2026. A través de esta alianza, continúa acompañando a las selecciones nacionales, así como a las categorías formativas, con el objetivo de promover hábitos saludables, impulsar el crecimiento del vóley argentino y acercar el deporte de alto rendimiento a más comunidades en todo el país.
Sobre Prevención Salud
Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Con más de una década de trayectoria y presencia en todo el país, se destaca por su espíritu innovador, su vocación de servicio y su compromiso con la salud integral de sus afiliados, apoyándose en una amplia red de prestadores y tecnología de última generación.
Acerca de Grupo Sancor Seguros
Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, SANCOR SEGUROS dio origen al Grupo Sancor Seguros, N.º 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación, que brinda protección a más de 9 millones de asegurados. Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor Seguros Real Estate. A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial. Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.
Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, sponsor de la selección argentina de vóley