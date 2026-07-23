De la ruta al encuentro: ELF abre un nuevo hub para motociclistas en Mendoza

ELF, marca líder en lubricantes del grupo TotalEnergies, anuncia la apertura de un nuevo espacio ELF Expert y ELF Café en el recientemente inaugurado Parador Punto de Encuentro , ubicado sobre la Ruta Nacional 7, consolidando su presencia en uno de los corredores turísticos y logísticos más importantes del país.

El Parador Punto de Encuentro es un innovador espacio turístico situado en el lateral norte de la Ruta 7, entre las calles Robert y Quiroga, a pocos kilómetros del centro de San Martín, Mendoza. Diseñado especialmente para motoviajeros y turistas, combina servicios de hospitalidad, gastronomía y asistencia técnica en un entorno pensado para la experiencia del viajero. El predio ofrece restaurante, cafetería, alojamiento con 10 habitaciones (con proyección de ampliación), estacionamiento seguro, taller de motos, showroom de autos y motos, y atención las 24 horas.

La alianza con el Parador Punto de Encuentro responde a la estrategia de ELF de acercarse a sus consumidores en momentos clave de uso, acompañando en ruta con soluciones de alta calidad.

ELF Café: un espacio gastronómico intervenido bajo la identidad de la marca, pensado como punto de descanso y encuentro para motociclistas y viajeros, donde se respira el ADN del motorsport.

ELF Expert: un punto especializado de atención técnica que ofrece servicio de cambio de aceite para motos y comercialización exclusiva de la gama completa de lubricantes ELF Moto , posicionándose como el segundo espacio de este tipo en el país.

“La apertura de este nuevo ELF Expert y ELF Café en Mendoza representa un paso estratégico para la marca en Argentina. Estar presentes en un corredor tan relevante como la Ruta 7 nos permite conectar directamente con nuestros usuarios y fortalecer la experiencia de marca. Este es además el segundo ELF Expert del país, un hito que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una red de servicios especializados para motociclistas”, señaló Diego Tricci , Director General Automotive de TotalEnergies.

Por su parte, desde el Parador destacaron el valor de esta alianza para potenciar su propuesta: “Punto de Encuentro nace con el objetivo de brindar una experiencia integral para el viajero, especialmente para la comunidad motera. La incorporación de ELF, una marca global con fuerte ADN en el mundo del motor, eleva nuestra propuesta de valor y garantiza a nuestros clientes productos y servicios de primer nivel”, afirmó David Mícoli, fundador y responsable del Parador Punto de Encuentro.

ELF Moto: tecnología y performance para cada desafío

La gama ELF Moto está especialmente desarrollada para responder a las exigencias de los motores modernos de 2 y 4 tiempos, tanto en uso urbano como en condiciones de alta performance. Gracias a su tecnología de última generación, ofrece:

Protección superior del motor frente al desgaste

Excelente estabilidad térmica en condiciones extremas

Máxima limpieza interna y eficiencia del motor

Óptimo rendimiento tanto en trayectos cortos como en viajes de larga distancia

Este diferencial posiciona a ELF como una opción de confianza para motociclistas que buscan desempeño, durabilidad y confiabilidad en cada recorrido.

Con esta nueva apertura, ELF continúa consolidando su presencia en puntos estratégicos del país, apostando a la innovación en la experiencia del usuario y al desarrollo de espacios que integran servicio, comunidad y pasión por el mundo motor.

Contacto Parador Punto de Encuentro:

Lateral Norte de Ruta 7, San Martín, Mendoza

0263 420-4936

Instagram: @puntodeencuentroparador

Sobre TotalEnergies

TotalEnergies es una compañía energética global integrada que produce y comercializa energías: petróleo y biocombustibles, gas natural, biogás e hidrógeno bajo en carbono, energías renovables y electricidad. Sus más de 100.000 empleados están comprometidos con brindar a la mayor cantidad de personas posible una energía cada vez más confiable, accesible y sostenible. Presente en alrededor de 120 países, TotalEnergies coloca la sostenibilidad en el centro de su estrategia, sus proyectos y sus operaciones.

Sobre la división Marketing & Services de TotalEnergies

La unidad de negocio Marketing & Services de TotalEnergies ofrece a sus clientes particulares y profesionales una amplia gama de productos y servicios energéticos —productos petroleros, biocombustibles, carga para vehículos eléctricos, GNL para transporte marítimo, combustibles para aviación, betunes, GLP y soluciones de cocción limpia— para acompañarlos en su movilidad y ayudarlos a reducir su huella de carbono. Cada día, más de 6 millones de clientes en todo el mundo visitan nuestras 13.000 estaciones de servicio y sus servicios asociados (tarjetas de movilidad, lavado de autos, alimentos, entre otros). Como la cuarta compañía mundial en lubricantes, diseñamos y comercializamos productos de alto rendimiento para los sectores automotriz, industrial y marítimo. Para responder de la mejor manera a las necesidades de nuestros clientes B2B, desplegamos nuestra fuerza de ventas, una red logística internacional y una oferta diversa y a medida. Operamos en más de 100 países, donde nuestros 25.000 empleados trabajan cerca de cada uno de nuestros clientes.

Acerca de TotalEnergies Marketing Argentina

TotalEnergies está presente en el mercado de lubricantes en Argentina a través de sus marcas Quartz, Rubia y ELF, ofreciendo una amplia gama de productos diseñados para cubrir las necesidades de los segmentos auto, moto, agro e industria.