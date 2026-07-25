Huentala Wines, presente en los eventos de vino más importantes de la Argentina

Con el compromiso intacto de acercar el carácter, la elegancia y la potencia de su terroir a amantes del vino de todo el país, Huentala Wines confirma su participación en una destacada agenda de ferias y degustaciones exclusivas durante los próximos meses. La bodega del Grupo Huentala llevará sus etiquetas galardonadas de Gualtallary a escenarios clave, conectando directamente con consumidores, sommeliers y referentes de la industria.