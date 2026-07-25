Huentala Wines, presente en los eventos de vino más importantes de la Argentina

Con el compromiso intacto de acercar el carácter, la elegancia y la potencia de su terroir a amantes del vino de todo el país, Huentala Wines confirma su participación en una destacada agenda de ferias y degustaciones exclusivas durante los próximos meses. La bodega del Grupo Huentala llevará sus etiquetas galardonadas de Gualtallary a escenarios clave, conectando directamente con consumidores, sommeliers y referentes de la industria.
El itinerario combina encuentros imperdibles tanto en el plano local como en la Capital Federal, reafirmando el posicionamiento de la marca en la alta gama argentina.
Calendario de presentaciones y ferias:
- 25 de Julio – Degustación en Isidris (Mendoza): Un encuentro de cercanía en el emblemático espacio mendocino, ideal para disfrutar de una cata distendida donde el maridaje, la montaña y las grandes etiquetas de la bodega serán los grandes protagonistas.
- 20 de Agosto – Evento Exclusivo en Ligier (CABA): La emblemática vinoteca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirá a Huentala Wines para una jornada de cata dirigida a clientes exigentes y coleccionistas, presentando las últimas añadas de sus líneas ícono (Sombrero, Gran Sombrero y Huentala).
- 21 y 22 de Agosto – Chachingo Wine Fair (Alvear Icon Hotel, CABA): Una de las ferias más convocantes e importantes del país desembarca en Puerto Madero. Huentala Wines dirá presente en el prestigioso hotel porteño para compartir junto a los mejores productores de la Argentina la magia y personalidad de sus vinos de altura.
Con esta sólida presencia en eventos de primer nivel, la bodega continúa fortaleciendo el vínculo con sus seguidores y llevando la mística de la Finca La Isabel Estate a los mejores eventos del país.