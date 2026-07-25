25 de julio de 2026 - 00:00

Huentala Wines, presente en los eventos de vino más importantes de la Argentina

El 24 y 25 de julio, Sheraton Mendoza Hotel reunirá a destacadas bodegas, enólogos y propuestas gastronómicas de primer nivel en una nueva edición de la feria que celebra el vino, la alta cocina y las experiencias premium en el corazón de la Ciudad.

Huentala
Huentala 2

Con el compromiso intacto de acercar el carácter, la elegancia y la potencia de su terroir a amantes del vino de todo el país, Huentala Wines confirma su participación en una destacada agenda de ferias y degustaciones exclusivas durante los próximos meses. La bodega del Grupo Huentala llevará sus etiquetas galardonadas de Gualtallary a escenarios clave, conectando directamente con consumidores, sommeliers y referentes de la industria.

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El itinerario combina encuentros imperdibles tanto en el plano local como en la Capital Federal, reafirmando el posicionamiento de la marca en la alta gama argentina.

Calendario de presentaciones y ferias:

  • 25 de Julio – Degustación en Isidris (Mendoza): Un encuentro de cercanía en el emblemático espacio mendocino, ideal para disfrutar de una cata distendida donde el maridaje, la montaña y las grandes etiquetas de la bodega serán los grandes protagonistas.
  • 20 de Agosto – Evento Exclusivo en Ligier (CABA): La emblemática vinoteca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirá a Huentala Wines para una jornada de cata dirigida a clientes exigentes y coleccionistas, presentando las últimas añadas de sus líneas ícono (Sombrero, Gran Sombrero y Huentala).
  • 21 y 22 de Agosto – Chachingo Wine Fair (Alvear Icon Hotel, CABA): Una de las ferias más convocantes e importantes del país desembarca en Puerto Madero. Huentala Wines dirá presente en el prestigioso hotel porteño para compartir junto a los mejores productores de la Argentina la magia y personalidad de sus vinos de altura.

Con esta sólida presencia en eventos de primer nivel, la bodega continúa fortaleciendo el vínculo con sus seguidores y llevando la mística de la Finca La Isabel Estate a los mejores eventos del país.

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