Huentala Wines llevó el terroir de Gualtallary a la Premium Tasting Buenos Aires con Zonos 2023

En el marco de la 15° edición Buenos Aires de la Premium Tasting, Huentala Wines volvió a demostrar el extraordinario potencial de sus viñedos ubicados en la prestigiosa región de Gualtallary, en el Valle de Uco.

La Premium Tasting se ha consolidado a lo largo de quince ediciones como uno de los eventos enogastronómicos más influyentes de Sudamérica. Es el espacio donde los principales hacedores del vino, críticos y sommeliers catan a ciegas las etiquetas más especiales con los puntajes más altos del año.

Huentala Zonos 2023 Huentala Wines participó con Zonos 2023, una etiqueta que refleja con precisión quirúrgica la identidad, la elegancia y la frescura que puede ofrecer el Malbec de Gualtallary.

Huentala Zonos 2023 resulta del corte y cofermentación de uvas Malbec provenientes de distintas zonas de nuestro viñedo La Isabel Estate donde las diferencias se establecen a partir de la diversidad de los suelos. En este viñedo de Gualtallary, ubicado a 1400 msnm, se destacan perfiles mixtos: sectores de arena y piedras con sedimentos calcáreos en superficie y, por otro lado, suelos pedregosos en todo su perfil, ricos también en carbonatos.

El protagonista de la cena de apertura de la edición 2026 de la Premium Tasting Buenos Aires Huentala Blocks Editions, Austral Block 19 Malbec 2023 en su versión Doble Magnum fue el protagonista en la cena de apertura de la Premium Tasting de Buenos Aires. Una expresión singular de Gualtallary, el Austral es un Malbec distinguido por su elegancia. Este vino del Block 19 despliega una paleta aromática de frutos negros, moca y toques de especias. En el paladar, su estructura y acidez envolvente le confieren una personalidad inolvidable, con un final largo y persistente.

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