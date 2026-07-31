Lynk & Co desembarcó en Mendoza de la mano de Avanim, de Grupo Presidente, con tres SUV híbridos enchufables

Diseño, tecnología e innovación fueron los ejes de la presentación de Lynk & Co en Mendoza , realizada por Avanim, de Grupo Presidente , en Palmares Mall. La apertura reunió a representantes de la compañía, empresarios e invitados especiales, quienes tuvieron la posibilidad de conocer los tres SUV híbridos enchufables con los que la marca inicia su propuesta comercial en Argentina.

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Los modelos Lynk & Co 01, 06 y 08 fueron protagonistas de una noche que combinó presentación institucional, novedades comerciales y una experiencia pensada para descubrir los atributos de una firma que busca posicionarse entre quienes valoran el diseño, la conectividad, la seguridad y el rendimiento en movilidad.

La bienvenida estuvo a cargo de Carolina Groisman, vicepresidenta de Grupo Presidente , quien celebró la incorporación de Lynk & Co al portfolio automotor de Avanim. Durante su intervención, destacó la trayectoria de un grupo empresario que lleva más de cinco décadas desarrollando inversiones y proyectos vinculados con Mendoza.

“Son más de 50 años apostando a Mendoza”, expresó Groisman, al compartir la satisfacción de la compañía por concretar este nuevo lanzamiento.

La presentación representa otro paso en el crecimiento de Avanim, la división automotriz de Grupo Presidente, que ya cuenta con presencia comercial en Mendoza, San Juan y Neuquén. La propuesta incorpora vehículos que integran distintas tecnologías y acompañan la transformación del mercado hacia alternativas de movilidad más eficientes, conectadas y sustentables.

El encuentro también contó con las palabras de Tomás Panasiti, gerente de la sucursal mendocina de Lynk & Co, quien agradeció a los presentes por acompañar la apertura y los invitó a recorrer los vehículos, conocer sus prestaciones y experimentar en primera persona sus principales diferenciales.

Innovación china y diseño europeo

Uno de los momentos centrales de la noche fue la intervención de Diego Cassino, presidente de Lynk & Co Argentina, quien presentó la identidad, el posicionamiento y la mirada global de la automotriz.

“Lynk & Co es una marca disruptiva, con lo mejor de China en innovación y lo europeo, de la mano de la tradición en seguridad de Volvo”, afirmó Cassino.

El ejecutivo explicó que la propuesta integra el desarrollo tecnológico y la capacidad industrial del mercado asiático con una concepción europea del diseño y la seguridad. También remarcó la relación de la compañía con el ecosistema de ingeniería de Volvo y el respaldo del grupo Geely. “Todo el ADN de seguridad de Volvo está en Lynk & Co”, sostuvo, al referirse a las plataformas, los sistemas de asistencia y los estándares de protección incorporados en los vehículos.

Diego Cassino, presidente de Lynk & Co Argentina, presentó los principales atributos y diferenciales de la marca. Celeste Laciar / Los Andes

Cassino definió a la firma como una marca global, dirigida a un público especial, vanguardista y cercano a la tecnología, pero interesado especialmente en que esa innovación pueda traducirse en soluciones concretas para la vida cotidiana.

El presidente de la compañía también puso en valor los antecedentes deportivos de Lynk & Co en el WTCR y explicó que ese conocimiento se proyecta sobre vehículos que buscan combinar calidad, performance, seguridad y una experiencia de manejo diferencial.

Los tres modelos que llegan a Mendoza

La gama inicial está integrada por tres SUV híbridos enchufables, una tecnología que permite utilizar el vehículo en modo completamente eléctrico y combinar luego el motor eléctrico con el impulsor a combustión para ampliar la autonomía.

El Lynk & Co 01 cuenta con 276 HP de potencia combinada y puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico. Es una propuesta que equilibra desempeño, equipamiento tecnológico, conectividad y eficiencia para los desplazamientos urbanos y los viajes de mayor distancia.

El Lynk & Co 06, de perfil compacto y urbano, alcanza los 299 HP de potencia máxima, ofrece hasta 126 kilómetros de autonomía eléctrica y supera los 1.200 kilómetros de autonomía combinada.

Por su parte, el Lynk & Co 08 se posiciona como la alternativa premium de la gama. Ofrece hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.400 kilómetros de autonomía combinada, con un consumo informado de 0,9 litros cada 100 kilómetros.

Durante la presentación, los asistentes pudieron recorrer cada unidad y observar los detalles exteriores e interiores, las pantallas, los sistemas de conectividad y las soluciones de asistencia a la conducción.

Una experiencia que llega al mercado mendocino

Con esta apertura, Avanim incorpora una marca que busca dialogar con una nueva generación de usuarios: personas que valoran el diseño contemporáneo, la innovación aplicada y la posibilidad de alternar entre la conducción eléctrica y la autonomía proporcionada por un sistema híbrido enchufable.

La presencia de Lynk & Co amplía además la oferta de vehículos electrificados disponible en Mendoza, un mercado que comenzó a sumar nuevas opciones, tecnologías y formatos comerciales.

La presentación en Palmares Mall fue el punto de partida formal de una propuesta que combina el respaldo empresarial de Grupo Presidente, la gestión comercial de Avanim y la estrategia de expansión nacional de Lynk & Co.

Los invitados, protagonistas de la presentación

Representantes de las compañías, empresarios, profesionales, clientes y amigos acompañaron la apertura de Lynk & Co Avanim en Mendoza. La velada permitió descubrir los nuevos modelos, conversar con sus referentes y conocer una propuesta que llega a la provincia con tecnología, diseño y una marcada identidad global. Recorré la galería de imágenes.

María Paz André y Edgardo André acompañaron la apertura de Lynk & Co Avanim en Palmares Mall. Celeste Laciar / Los Andes

Abel Jerez y Julieta Bulfaro, presentes en la presentación de los nuevos modelos híbridos enchufables. Celeste Laciar / Los Andes

Melisa Almonacid junto a Mauricio Palma, gerente comercial de Avanim. Celeste Laciar / Los Andes

Mauricio Palma, gerente comercial de Avanim, y Diego Lacolla, gerente general de Lynk & Co Argentina. Celeste Laciar / Los Andes

Gabi Koltes disfrutó de la experiencia de lanzamiento de Lynk & Co en Mendoza. Celeste Laciar / Los Andes

Juan Manuel Olivares, Marcelo Casazza y Martín Winterstetter compartieron la presentación en Palmares Mall. Celeste Laciar / Los Andes

Nicolás Pipkin, Sofía Levinton, Carolina Vinotti y Candela Aguirre, presentes en esta tarde de celebración. Celeste Laciar / Los Andes

Laura Rez Masud acompañó la presentación oficial de Lynk & Co en Mendoza. Celeste Laciar / Los Andes

Diego Lacolla, gerente general de Lynk & Co Argentina, y Diego Cassino, presidente de la compañía en el país, durante la apertura del nuevo espacio de Avanim. Celeste Laciar / Los Andes

Rodolfo Sosa, Laila Suhaiman, Belén Renchesn y Omar Suhaiman disfrutaron del lanzamiento realizado en Palmares Mall. Celeste Laciar / Los Andes

Tomás Panasiti, gerente de la sucursal mendocina, agradeció el acompañamiento de los invitados y los convocó a conocer los nuevos modelos. Celeste Laciar / Los Andes

Cecilia Totera, la primera clienta de Lynk & Co en Mendoza, fue una de las protagonistas de la celebración. Celeste Laciar / Los Andes

Natalia Dias, Olympia Orfila y Pepe Orfila acompañaron el lanzamiento. Celeste Laciar / Los Andes