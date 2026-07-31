Vistage Argentina realizó en Mendoza un encuentro para empresarios de Cuyo centrado en la gestión comercial estratégica

En un escenario donde muchas empresas buscan recuperar rentabilidad sin resignar crecimiento, profesionalizar la gestión comercial dejó de ser una herramienta exclusiva de grandes compañías para convertirse en una prioridad estratégica también para las PyMEs. En ese contexto, la red Vistage Argentina llevó a cabo una nueva jornada intergrupal en la provincia de Mendoza , que reunió a más de 90 empresarios de la región de Cuyo para compartir herramientas prácticas orientadas a fortalecer su gestión comercial, optimizar el rendimiento de sus equipos y potenciar la competitividad de sus empresas.

En la apertura, Guadalupe San Martín -CEO de Vistage Argentina -, destacó el propósito de la red: “El crecimiento de cada organización es el verdadero motor del desarrollo regional. En Vistage impulsamos espacios para que los líderes puedan debatir ideas, contrastar visiones y tomar decisiones acompañados por sus pares. Está más que demostrado que ese intercambio transforma a las empresas por dentro, al tiempo que también fortalece la competitividad de todo el tejido productivo”. Además, señaló que casi 200 empresarios de Cuyo forman parte de la red Vistage, conformando 17 grupos de trabajo y liderados por 8 coordinadores .

En tanto, Gustavo Baldoni , uno de los coordinadores de Vistage en la región de Cuyo, realzó que la jornada “es una oportunidad única y muy valiosa para los miembros, ya que permite sacar máximo provecho de los principios de Vistage: el asesoramiento entre pares, el benchmark entre colegas, el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de oportunidades de crecimiento”. Todo ello, valoró, “permite construir un entramado de confianza que, definitivamente, mejora la calidad del ambiente de negocios”.

Bajo la consigna “Gestión comercial sin atajos. Del olfato a la metodología” , el encuentro tuvo una actividad central a cargo de Alicia Verna , especialista en estrategia comercial y optimización de equipos de ventas. Durante su disertación, Verna propuso un esquema de trabajo enfocado en abandonar la improvisación y estructurar planes comerciales sólidos .

“Para comenzar a trazar un camino metódico en las ventas es clave partir de un diagnóstico transparente. Para eso, todo equipo debe hacerse tres preguntas esenciales: a quién le vendemos hoy, cuáles son las razones por las que nos eligen y por qué motivos dejan de hacerlo”, señaló la especialista. Luego, recomendó aplicar tres palancas estratégicas: la captación de nuevos clientes, la maximización de la cuenta actual y el desarrollo prioritario de cuentas clave”.

Además de la conferencia principal, se desarrolló un bloque prioritario destinado al networking -uno de los principales atributos del modelo Vistage-, para poner en valor que empresarios de distintas industrias intercambien experiencias reales y encuentren nuevas perspectivas para enfrentar desafíos comunes.

Cabe mencionar que, en un escenario global donde la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización redefinen los negocios, la propuesta de Vistage cobra especial relevancia al revalorizar el factor humano porque siguen siendo las conversaciones entre quienes enfrentan desafíos similares las que ayudan a tomar mejores decisiones. Ese es, justamente, el espacio que Vistage busca generar en cada uno de sus encuentros.

El modelo Vistage propone impulsar el desarrollo de los líderes empresarios mediante grupos de directivos de compañías de diversas industrias, que comparten mensualmente desafíos reales de negocios en un ámbito de absoluta confidencialidad. Esto les permite a los Número 1 ampliar su mirada hacia nuevas perspectivas y conocimientos, y evitar la sensación de soledad que suelen experimentar los líderes en la toma de decisiones. A nivel nacional, la red cuenta con más de 2700 miembros, 219 grupos y 124 Coordinadores.

“Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

Vistage Argentina comparte en su canal de podcast capítulos en los que empresarios y expertos comparten sus historias y cuentan cómo superaron desafíos con el respaldo del acompañamiento entre pares.

Los podcasts de Vistage Argentina se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien” o en el siguiente enlace https://vistage.com.ar/vistage-podcast/ .

Acerca de Vistage