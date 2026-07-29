Chimpay revoluciona las inversiones: nace la primera gestora de fondos mendocina

El Sheraton Mendoza Hotel fue escenario de una noche especial para Chimpay. L a firma presentó oficialmente su gestora de fondos ante empresarios, clientes, especialistas e invitados que acompañaron la celebración de este nuevo paso institucional. La propuesta combinó exposiciones, análisis económico y espacios de encuentro, en una convocatoria marcada por la satisfacción de concretar un proyecto largamente esperado.

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CHIMPAY hace historia en Mendoza con el lanzamiento de su Gestora de Fondos de Inversión

Julio Camsen abrió la jornada con una reflexión sobre el rol del mercado de capitales en el desarrollo de los países y recordó la extensa trayectoria familiar vinculada con las finanzas, la administración de patrimonios y la gestión de fondos.

Luego, Fernando Galante compartió los principales alcances del lanzamiento y expresó la emoción del equipo por alcanzar este objetivo. “Tener una gestora es un sueño cumplido”, afirmó. Además, destacó que se trata de la primera gestora nacida en Mendoza y que será conducida íntegramente por profesionales radicados en la provincia.

Julio Camsen abrió la jornada con un repaso por la trayectoria financiera de la firma y destacó el rol del mercado de capitales en el desarrollo de los países.

“Va a estar manejada con talento local. Todo el equipo está en Mendoza”, señaló Galante, quien también remarcó que la confianza y la cercanía con cada cliente constituyen pilares centrales de Chimpay.

Fernando Galante presentó la nueva gestora y definió el lanzamiento como “un sueño cumplido”, impulsado desde Mendoza y con talento local.

Durante su intervención anunció el lanzamiento de los primeros fondos de inversión y agradeció a quienes acompañaron el crecimiento de la firma: “Seguimos evolucionando y apostando. Muchas gracias por confiar en nosotros”.

Economía, inversiones y nuevas oportunidades

La agenda continuó con un Panel de Inversión moderado por Galante e integrado por Francisco Mattig y Marianella Obredor.

Marianella Obredor y Francisco Mattig, protagonistas del Panel de Inversión de la jornada. Marcelo Álvarez/Los Andes

Los especialistas intercambiaron miradas sobre el escenario económico, el rol de los bancos, las estrategias de inversión y la importancia de contar con información confiable para tomar decisiones.

El cierre estuvo a cargo de Ricardo Arriazu, quien analizó las oportunidades que representan para Argentina los cambios tecnológicos, la electrificación, la inteligencia artificial y el crecimiento de la demanda mundial de energía y minerales. “Pocas veces vi una oportunidad como esta”, aseguró el economista al referirse al potencial de Vaca Muerta, la minería, el cobre, el litio y la plata.

Ricardo Arriazu cerró el encuentro con una exposición sobre las oportunidades que representan la energía, Vaca Muerta y la minería para el futuro argentino. Marcelo Álvarez/Los Andes

Arriazu sostuvo que el país atraviesa una oportunidad excepcional, aunque señaló que su aprovechamiento dependerá de la confianza, la continuidad de las políticas y las decisiones que tome la sociedad argentina.

Una noche de celebración y encuentro

Finalizadas las exposiciones, los asistentes compartieron un cóctel y un espacio de networking en los salones del hotel.

Entre conversaciones, saludos y brindis, referentes de distintos sectores acompañaron a Chimpay en una celebración que marcó el comienzo de una nueva etapa para la empresa y para el mercado financiero mendocino.

Empresarios, profesionales, clientes, especialistas e integrantes del equipo anfitrión participaron del lanzamiento. La galería de imágenes refleja algunos de los momentos destacados de una noche que combinó conocimiento, cercanía y la celebración de un gran hito gestado desde Mendoza. Recorré la galería de imágenes.

Julio Camsen abrió la jornada con unas palabras sobre la trayectoria de la firma y la importancia del mercado de capitales para el desarrollo. Marcelo Álvarez/Los Andes

Gran concurrencia de invitados acompañó la presentación de la primera gestora de fondos nacida en Mendoza. Marcelo Álvarez/Los Andes

Francisco Mattig, junto a parte del staff de Chimpay. Marcelo Álvarez/Los Andes

Fernando Sansone, Marita Abraham, Sergio Martini y Luis Robbio compartieron la presentación realizada en el Sheraton Mendoza Hotel. Marcelo Álvarez/Los Andes

Mauricio Vaquer, Leonel Camsen y Rodrigo Acevedo, integrantes del ecosistema Chimpay–Ohana. Marcelo Álvarez/Los Andes

Julio Camsen y Francisco Mattig, durante la presentación oficial de la gestora. Marcelo Álvarez/Los Andes

Ricardo Paredes, Luis Borzani y Cristian Daud, durante el cóctel y networking. Marcelo Álvarez/Los Andes

Luis Steindl y Juan Bru, durante el encuentro que reunió a referentes del ámbito empresarial y financiero. Marcelo Álvarez/Los Andes

Sebastián Fernández, Mario Isgró, Ricardo Fernández y Gastón Fernández compartieron la noche. Marcelo Álvarez/Los Andes

Paulina Dibiagi, Sofía Dibiagi y Bianca Dibiagi acompañaron la presentación de Chimpay. Marcelo Álvarez/Los Andes