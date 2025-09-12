Grupo Presidente amplía su negocio y se mete en el segmento de autos importados

La ventana de oportunidad que abrió la política oficial de arancel 0 para 50.000 vehículos eléctricos , en sus distintas variantes, fue la primera de las razones que dio en entrevista con Los Andes Julián Groisman para explicar por qué el Grupo Presidente decidió apostar por una nueva unidad de negocio . Fue justamente en la inauguración del concesionario AVANIM , este jueves.

La empresa familiar, fundada por Mario Groisman y con más de 50 años de historia, ahora tiene su pata automotriz con la concesionaria AVANIM, con presencia en San Juan , Neuquén y Mendoza (carril Rodríguez Peña al 1900, Maipú).

La sociedad con el Grupo Antelo , histórico importador y propietario de la concesionaria multimarca Car One , fue otra de las razones por las cuales los Groisman ahora forman parte del universo del retail automovilístico en el centro-oeste argentino. Es que, destacó el constructor, “la trayectoria de Manuel Antelo nos dio la confianza para meternos en el negocio”.

La tercera razón es la más concreta: Groisman –y Antelo– ven la posibilidad de un gran negocio de la mano de las flotas corporativas de vehículos comerciales livianos. En otras palabras: camionetas medianas , como Toyota Hilux, Ford Ranger o Volkswagen Amarok, solo por nombrar a las referentes del mercado argentino.

Julián Groisman subrayó, además de las tres razones mencionadas, que el Grupo Presidente siempre busca diversificarse y que “para nosotros la innovación es muy importante, por lo que creímos adecuado participar activamente de lo que consideramos una ola global inevitable, como es la movilidad sustentable”.

Sobre la apuesta a las flotas corporativas para la actividad minera y petrolera, Groisman destacó el posicionamiento regional de AVANIM: “Somos un grupo regional, ya estamos operando en San Juan, Mendoza y Neuquén, y la parte más importante del negocio creemos que está en el desarrollo de opciones de flotas corporativas con productos excelentes y probados”.

Aquí es importante destacar las marcas que Groisman, en alianza con Antelo, decidió comercializar. Por un lado, la reconocida y prestigiosa marca japonesa Mitsubishi, que tendrá dos productos en el portafolio: el SUV mediano (segmento D) Outlander, importado desde Japón; y la pickup mediana L200, fabricada en Tailandia. Justamente esta camioneta será la punta de lanza de Groisman para competir en el segmento corporativo, donde hay verdaderos gigantes presentes, como Toyota con la Hilux.

Además, ofrecerán los productos del gigante Great Wall Motors (GWM): los híbridos Haval Jolion HEV y Haval H6 HEV, junto con el 100% eléctrico ORA 03. La oferta se completa con el impactante todoterreno Tank 300.

La reciente incorporación de una fábrica en Brasil a la red de GWM busca disipar los fantasmas de la eventual falta de repuestos que siempre acompañan a los productos chinos.

avanim AVANIM, nuevo concesionario Mitsubishi y GWM. Franco Calisaya

Mitsubishi L200, líder en Chile y Perú

Claramente, la apuesta para entrar en el negocio de las flotas tiene nombre y apellido: Mitsubishi L200 (en su sexta generación, lanzada en Argentina en abril pasado).

“Ya desde hace unos meses venimos trabajando en San Juan, también en Mendoza, y desde hace un mes en Neuquén. Apostamos a la minería y a Vaca Muerta con un producto no solo probado, sino que garantiza prestaciones a 4.000 metros de altura. Hablo de la pickup Mitsubishi L200, que es la líder en toda la cuenca andina; es decir, reina en las minas de Chile y Perú”, afirmó Groisman, con orgullo, para posicionar un gran producto en un mercado con competidores realmente poderosos.

En cuanto a los vehículos para particulares, la apuesta son los productos de GWM, que, como se mencionó, busca seducir a los argentinos con una fábrica en Brasil. Llamativo, pero a la vez estratégico: significa que sus autos y SUV serán de producción regional, lo que simplifica cualquier tarea logística, como el flujo de stock, repuestos y servicio de posventa.

mitsubishi l200 Mitsubishi L200.

Movilidad eléctrica y la primera ola

En referencia al mercado de los autos eléctricos en todas sus formas, Julián Groisman detalló que Argentina hoy tiene entre el 3 y 4% del mercado ocupado por vehículos sustentables, y que el cupo de 50.000 autos sin aranceles busca llevar ese porcentaje al 8 o 10% de las ventas anuales, calculadas entre 580.000 y 630.000 vehículos para este año.

avanim AVANIM, nuevo concesionario Mitsubishi y GWM. Franco Calisaya

“Estamos en la primera ola; Uruguay va por la segunda y Chile por la tercera. Pero es inevitable la electrificación de los autos y queremos ser parte, porque la apertura a nuevas marcas, estoy convencido, va a posibilitar que más personas accedan a un vehículo, ya sea por precio, por menor consumo o, por último, por una cuestión de conciencia ambiental. Sin dudas, es una razón de peso”, concluyó el empresario, y confió en que Argentina debe estabilizarse en unos 700.000 vehículos nuevos al año, "con un 10% de híbridos y eléctricos".