ADEN lanza su Programa de Alta Gerencia 2026: formar líderes para un entorno cada vez más complejo

En un contexto donde la incertidumbre dejó de ser una excepción para convertirse en regla, la formación ejecutiva enfrenta un nuevo desafío: preparar líderes capaces de tomar decisiones en escenarios dinámicos, atravesados por la tecnología , la geopolítica y la transformación de los modelos de negocio .

Liderazgo: por qué sirve para mejorar la productividad y qué implica para las empresas

En este marco, ADEN International Business School presenta en Mendoza una nueva edición de su Programa de Alta Gerencia 2026 , una propuesta orientada a presidentes, directores, CEOs y gerentes generales que buscan actualizar su mirada estratégica y fortalecer sus capacidades de liderazgo .

Lejos de los enfoques tradicionales, el programa propone un espacio de reflexión e intercambio de alto nivel, donde el aprendizaje se construye desde una perspectiva multidimensional . La iniciativa apunta no solo a incorporar herramientas, sino a impulsar un cambio de mindset : pasar de un pensamiento lineal a uno exponencial, capaz de adaptarse a entornos de constante transformación .

El programa abordará ejes clave para la agenda empresarial 2026 , entre ellos:

Liderazgo exponencial y gestión de la incertidumbre

Growth como motor sistémico del negocio

Escenarios económicos y geopolíticos en Latinoamérica

Ciberseguridad y modelos de protección “Zero Trust”

Inteligencia artificial aplicada al negocio, desde la estrategia al impacto

Uno de los diferenciales de la propuesta, como en cada una de las propuestas de ADEN, es su enfoque práctico y orientado a la toma de decisiones, integrando casos, discusión entre pares y la experiencia de un cuerpo académico internacional.

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Además, el programa pone especial énfasis en comprender el rol de la tecnología —particularmente la inteligencia artificial— no como un fin en sí mismo, sino como una palanca para transformar modelos de negocio y generar ventajas competitivas sostenibles.

El cursado se desarrollará en modalidad presencial, a partir del 8 de junio, a través de cinco encuentros que combinan formación académica y espacios de networking en Park Hyatt Mendoza.

Como parte de su propuesta de valor, los participantes podrán acceder a certificaciones internacionales de ADEN y de The George Washington University School of Business, reforzando el carácter internacional del programa.

Con esta nueva edición, ADEN reafirma su compromiso con el desarrollo del talento directivo en la región, apostando a una formación que no sólo acompañe los cambios, sino que prepare a los líderes para anticiparlos.