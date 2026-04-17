Este andamiaje de conocimiento se sostiene sobre uno de los pilares más sólidos de la institución: el Comité de Ética e Investigación en Salud (CEIS-HE) . Con más de doce años de trayectoria y acreditado por el Ministerio de Salud provincial, este órgano interdisciplinario es el encargado de supervisar que cada protocolo cumpla con los más altos estándares internacionales.

Bajo esta rigurosa supervisión ética, el hospital es hoy sede de protocolos de investigación clínica que involucran a la industria farmacéutica internacional en áreas críticas como Neurología, Cardiología y Neumología . Profesionales como la Dra. Mónica Grilli, el Dr. Nicolás Renna y la Dra. Marina Sánchez Abraham participan activamente en estudios diseñados para perfeccionar los tratamientos del mañana.

Esta actividad no solo posiciona a Mendoza en el mapa científico global, sino que permite que los pacientes locales accedan a alternativas terapéuticas experimentales de última generación, consolidando la idea de que la investigación es, ante todo, un servicio esencial para la comunidad.

Hacia una medicina preventiva y humana

Finalmente, la visión institucional se completa con un enfoque en la medicina equitativa. El Dr. Nicolás Renna enfatiza que la prioridad es una atención centrada en las personas, donde el control de los factores de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables sean la base de la sanidad. De esta manera, el Hospital Español de Mendoza no solo cura enfermedades, sino que genera ciencia con conciencia, asegurando que el progreso médico camine siempre de la mano de la ética y el bienestar humano.

Vanguardia científica en Mendoza: el Hospital Español consolida doce años de investigación ética y salud integral

En el marco del Mes Mundial de la Salud y en sintonía con el Día del Investigador Científico, el Hospital Español de Mendoza reafirma su posición como un pilar fundamental en la producción de conocimiento médico de alta complejidad. La institución ha logrado amalgamar la asistencia médica con una visión científica de vanguardia que lidera procesos de innovación desde el corazón de la provincia.

El Comité de Ética como garante de excelencia

Este andamiaje de conocimiento se sostiene sobre uno de los pilares más sólidos de la institución: el Comité de Ética e Investigación en Salud (CEIS-HE). Con más de doce años de trayectoria y acreditado por el Ministerio de Salud provincial, este órgano interdisciplinario es el encargado de supervisar que cada protocolo cumpla con los más altos estándares internacionales.

Actualmente, el CEIS-HE está conformado por un equipo de profesionales de destacada trayectoria:

Presidente: Dra. Ma. Verónica Guidet

Dra. Ma. Verónica Guidet Vicepresidente: Dra. Mariana Maure

Dra. Mariana Maure Tesorera: Farm. Elena Criado

Farm. Elena Criado Secretaría Administrativa: Lic. Leticia Araniti

Lic. Leticia Araniti Vocales: Dr. Juan Nanfaro, Dr. Sergio Barochovich, Dr. Francisco Femenía, Lic. Franco Casalvieri, Lic. Israel Quiroga y la Sra. Beatriz Martin.

Dr. Juan Nanfaro, Dr. Sergio Barochovich, Dr. Francisco Femenía, Lic. Franco Casalvieri, Lic. Israel Quiroga y la Sra. Beatriz Martin. Vocales suplentes: Dr. Alberto Di Pascuale y la Dra. Lucía Ruggieri.

Ciencia con impacto global y local

Bajo esta rigurosa supervisión ética, el hospital es hoy sede de protocolos de investigación clínica que involucran a la industria farmacéutica internacional en áreas críticas como Neurología, Cardiología y Neumología. Profesionales como la Dra. Mónica Grilli, el Dr. Nicolás Renna y la Dra. Marina Sánchez Abraham participan activamente en estudios diseñados para perfeccionar los tratamientos del mañana.

Esta actividad no solo posiciona a Mendoza en el mapa científico global, sino que permite que los pacientes locales accedan a alternativas terapéuticas experimentales de última generación, consolidando la idea de que la investigación es, ante todo, un servicio esencial para la comunidad.

Hacia una medicina preventiva y humana

Finalmente, la visión institucional se completa con un enfoque en la medicina equitativa. El Dr. Nicolás Renna enfatiza que la prioridad es una atención centrada en las personas, donde el control de los factores de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables sean la base de la sanidad. De esta manera, el Hospital Español de Mendoza no solo cura enfermedades, sino que genera ciencia con conciencia, asegurando que el progreso médico camine siempre de la mano de la ética y el bienestar humano.