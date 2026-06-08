Hospital Español de Mendoza anuncia su convocatoria para residentes 2026: 19 vacantes disponibles en distintos servicios

Elegir una residencia médica es, probablemente, una de las decisiones más determinantes en la formación de un profesional de la salud. Define años de trabajo, el tipo de práctica que se va a desarrollar.

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El Hospital Español de Mendoza convoca a Residencias Abiertas , invitando a estudiantes de medicina, a través de una preinscripción, a ingresar físicamente a los servicios que les interesan, observar la dinámica cotidiana, conocer al equipo en actividad y entender desde adentro cómo se forma un profesional en esa especialidad. Todo esto antes de presentar su postulación.

“Mi elección del hospital la terminé de tomar cuando pude conocer el servicio. La metodología de trabajo, el trabajo interdisciplinario y el equipo humano me terminaron de convencer.”

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¿QUÉ SERVICIOS SON PARTE DE RESIDENCIAS ABIERTAS?

Los servicios que participan de esta convocatoria son:

Cirugía Cardiovascular

Cirugía General

Clínica Médica

Cardiología Clínica

Ortopedia y Traumatología

UTIP

Pediatría

Urología

Diagnóstico por Imágenes

Tocoginecología

Se ofrecen en total diecinueve plazas para la próxima cohorte.

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EL PRIMER DÍA DE RESIDENCIAS

La lógica detrás de Residencias Abiertas es simple pero poco frecuente en el sistema de salud argentino: que el candidato llegue al primer día de su residencia habiendo tomado una decisión informada. Que haya visto el ritmo del servicio. Que haya podido hacer preguntas que no tienen lugar en una entrevista formal. Que pueda saber, antes de comprometerse, si ese es el lugar donde quiere formarse.

“Lo que más me gusta del día a día es el grupo humano y la calidez tanto entre los residentes como con los médicos de planta. Tener un hospital que te acompañe y que te brinde las herramientas como el nuestro es muy importante. La residencia no solo te hace crecer profesionalmente, sino que también crecés como persona. Es un camino muy exigente pero muy transformador.”

Agostina Moyano y Exequiel Garro · Residentes de 3er año de Cirugía General, HEM

Para el hospital, la iniciativa también tiene un valor concreto: los residentes que ingresan con convicción se adaptan mejor, se comprometen más y aportan más desde el primer día.

Una residencia no es solo una plaza cubierta. Es una relación de formación que dura años y que tiene impacto directo en la calidad asistencial del servicio.

“Articulamos con distintos servicios y hacemos vínculos tanto personales como profesionales con el resto del hospital.”

Amparo · Residente de 1er año de Clínica Médica, HEM

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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?

El mecanismo de inscripción es directo.

El aspirante completa un formulario online indicando el servicio de su interés. Desde el hospital se toma contacto para confirmar día, horario y modalidad de la jornada según la disponibilidad del servicio.

Los formularios de inscripción están disponibles a través de los canales oficiales del hospital.

Hospital Español de Mendoza · Estamos acá para formarte

Instagram: @hospitalespanoldemendoza

Sitio web: https://www.hespanol.com.ar/