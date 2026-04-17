Sitevinitech 2026 en Mendoza: cuándo es y qué innovaciones muestra la feria vitivinícola

Mendoza se prepara para una nueva edición de Sitevinitech 2026 , la feria vitivinícola más importante de Latinoamérica, que se realizará del 12 al 14 de mayo en el Complejo Las Naves.

Identificaron a tres estudiantes por las múltiples amenazas en las escuelas de Mendoza

Cámaras de seguridad en las escuelas: inédita medida en un departamento de Mendoza para frenar las amenazas

El evento reunirá a miles de referentes del sector en un contexto internacional marcado por desafíos, pero también por la incorporación de nuevas tecnologías y oportunidades de negocio.

Con más de 150 expositores, 10.000 visitantes esperados y todos los espacios ya comercializados, la feria confirma su relevancia estratégica para la industria vitivinícola . La fuerte renovación de participantes y la presencia internacional consolidan a Mendoza como un polo clave para la innovación y el desarrollo del vino.

Sitevinitech 2026 se posiciona como una herramienta concreta para enfrentar el contexto actual de la industria. Arturo Yaciófano, director general de la feria, explicó que esta edición “ muestra una renovación muy importante, con la llegada de muchas empresas nuevas, tanto de Argentina como del exterio r, lo que permitió completar todos los espacios disponibles”.

En relación a la coyuntura global, señaló: “La vitivinicultura está atravesando una situación conocida, no solo en Argentina sino a nivel mundial, con una caída del consumo. Desde la feria buscamos aportar herramientas concretas para superarla”.

El evento apunta a mejorar la competitividad de las bodegas y empresas del sector. En ese sentido, Yaciófano remarcó: “De la mano de nuestros expositores, se presentan soluciones que permiten mejorar la productividad, reducir costos y optimizar procesos. También apostamos a la difusión de conocimiento orientado a la gestión”.

Tecnología, negocios y conocimiento: qué ofrece la feria en 2026

Durante las tres jornadas, Sitevinitech ofrecerá una agenda enfocada en la innovación y el intercambio profesional. Habrá rondas de negocios internacionales que buscarán generar vínculos comerciales concretos entre empresas y mercados de distintos países de la región.

Además, se desarrollará un ciclo de charlas, talleres de gestión vitivinícola y demostraciones tecnológicas en vivo. Entre las principales novedades se destacan herramientas como drones, software de análisis de fincas, maquinaria de última generación y sistemas de pulverización más eficientes, orientados a mejorar los procesos productivos.

IMG_0197

La feria también reforzará su eje formativo con la participación de entidades como ADEN y Bodegas de Argentina, que impulsarán espacios vinculados al management y al marketing vitivinícola. A esto se suma el streaming con protagonistas de la industria, ampliando el alcance del evento.

La presencia de delegaciones de países como Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y México reafirma la proyección internacional de la feria. “Mendoza es un referente a nivel latinoamericano y del hemisferio sur. No hay otra feria de estas características en la región”, aseguró Yaciófano, quien además destacó: “No solo mostramos maquinaria, también exportamos conocimiento: enología, diseño, marketing. Hay una gran demanda internacional de estos servicios”.