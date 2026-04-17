Sitevinitech 2026 en Mendoza: cuándo es y qué innovaciones muestra la feria vitivinícola

Mendoza se prepara para una nueva edición de Sitevinitech 2026, la feria vitivinícola más importante de Latinoamérica, que se realizará del 12 al 14 de mayo en el Complejo Las Naves.
La feria del sector vitivinícola reunirá expositores, tecnología y actividades de formación con fuerte presencia internacional en la provincia de Mendoza.
Mendoza se prepara para una nueva edición de Sitevinitech 2026, la feria vitivinícola más importante de Latinoamérica, que se realizará del 12 al 14 de mayo en el Complejo Las Naves.
El evento reunirá a miles de referentes del sector en un contexto internacional marcado por desafíos, pero también por la incorporación de nuevas tecnologías y oportunidades de negocio.
Con más de 150 expositores, 10.000 visitantes esperados y todos los espacios ya comercializados, la feria confirma su relevancia estratégica para la industria vitivinícola. La fuerte renovación de participantes y la presencia internacional consolidan a Mendoza como un polo clave para la innovación y el desarrollo del vino.
Sitevinitech 2026 se posiciona como una herramienta concreta para enfrentar el contexto actual de la industria. Arturo Yaciófano, director general de la feria, explicó que esta edición “muestra una renovación muy importante, con la llegada de muchas empresas nuevas, tanto de Argentina como del exterior, lo que permitió completar todos los espacios disponibles”.
En relación a la coyuntura global, señaló: “La vitivinicultura está atravesando una situación conocida, no solo en Argentina sino a nivel mundial, con una caída del consumo. Desde la feria buscamos aportar herramientas concretas para superarla”.
El evento apunta a mejorar la competitividad de las bodegas y empresas del sector. En ese sentido, Yaciófano remarcó: “De la mano de nuestros expositores, se presentan soluciones que permiten mejorar la productividad, reducir costos y optimizar procesos. También apostamos a la difusión de conocimiento orientado a la gestión”.
Durante las tres jornadas, Sitevinitech ofrecerá una agenda enfocada en la innovación y el intercambio profesional. Habrá rondas de negocios internacionales que buscarán generar vínculos comerciales concretos entre empresas y mercados de distintos países de la región.
Además, se desarrollará un ciclo de charlas, talleres de gestión vitivinícola y demostraciones tecnológicas en vivo. Entre las principales novedades se destacan herramientas como drones, software de análisis de fincas, maquinaria de última generación y sistemas de pulverización más eficientes, orientados a mejorar los procesos productivos.
La feria también reforzará su eje formativo con la participación de entidades como ADEN y Bodegas de Argentina, que impulsarán espacios vinculados al management y al marketing vitivinícola. A esto se suma el streaming con protagonistas de la industria, ampliando el alcance del evento.
La presencia de delegaciones de países como Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y México reafirma la proyección internacional de la feria. “Mendoza es un referente a nivel latinoamericano y del hemisferio sur. No hay otra feria de estas características en la región”, aseguró Yaciófano, quien además destacó: “No solo mostramos maquinaria, también exportamos conocimiento: enología, diseño, marketing. Hay una gran demanda internacional de estos servicios”.