Inauguró Coraje: apertura, figuras y una apuesta fuerte al nuevo polo gastronómico

Este viernes 17 de abril, Mendoza vivió una de esas noches que rápidamente se instalan en la agenda social. La apertura de Coraje convocó a empresarios, referentes del mundo gastronómico, desarrolladores y figuras del ámbito local que se acercaron a conocer de primera mano esta nueva propuesta.

Independiente Rivadavia ya no sorprende y confirma que es el mejor del Apertura

Murialdo empató con Rivadavia y es el líder en Hockey Patín

Impulsado por Grupo Broda , el proyecto se integra de forma natural en el entorno de Cittanina Lodge & Wine, el desarrollo familiar de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfi e n Las Compuertas, donde eligieron cultivar viñedos antiguos y dar forma a su propio universo vitivinícola. En este contexto, Coraje emerge como una pieza clave dentro de una propuesta más amplia que combina identidad, territorio y proyección.

Con una organización cuidada y una recepción dinámica, el evento logró combinar el clima distendido propio de una inauguración con el interés genuino que genera un emprendimiento de estas características.

Santiago Barbera, CEO de Grupo Broda, junto a Andrés "Coco" Gandolfo, dos de los protagonistas detrás de un proyecto que ya empieza a marcar agenda.

Más allá de la apertura en sí, Coraje se presenta como una marca con un concepto claro y una narrativa que atraviesa toda la propuesta. El nombre no solo funciona como identidad, sino como declaración: emprender, apostar y construir con decisión.

Ubicado en Las Compuertas, dentro del desarrollo Cittanina, el restaurante forma parte de un ecosistema que integra gastronomía, vino y entorno natural. Esta combinación responde a una tendencia consolidada en Mendoza, donde la experiencia es tan importante como la propuesta culinaria.

CORAJE- Sociales-17 El frente de Coraje, donde arquitectura, paisaje y concepto se integran para dar forma a una propuesta que ya comienza a marcar presencia en Las Compuertas. Daniel Caballero/ Los Andes

El espacio fue pensado para dialogar con el paisaje, generando una experiencia sensorial completa que va desde la ambientación hasta la selección de productos, con fuerte anclaje en lo local y en la calidad.

Alianza estratégica: familia, inversión y visión de largo plazo

Uno de los aspectos que distingue a Coraje es la articulación entre su origen familiar y el respaldo empresarial que lo acompaña. Esta combinación permite pensar el emprendimiento más allá de una apertura puntual. Se trata de una propuesta con planificación, proyección y una mirada estratégica que apunta a consolidarse dentro del circuito gastronómico y turístico de la provincia.

Durante la noche, estas visiones se hicieron presentes en los testimonios y en el intercambio con los invitados, reforzando la idea de que Coraje busca construir posicionamiento desde su inicio.

Una experiencia cuidada en cada detalle

La velada estuvo atravesada por una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión, acompañada por una cuidada selección de vinos que reforzaron el vínculo con el entorno vitivinícola.

El catering, las estaciones de degustación y el servicio se integraron de manera fluida, generando una experiencia que invitó a recorrer, probar y permanecer. A esto se sumó la intervención musical en vivo, con un violinista que aportó un clima sofisticado y acompañó distintos momentos de la noche.

CORAJE- Sociales-15 Una apertura con gran convocatoria que reflejó el interés por la propuesta. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-16 La propuesta gastronómica fue uno de los ejes centrales de la noche. Daniel Caballero/ Los Andes

El resultado fue una apertura que no solo presentó un espacio, sino que logró transmitir el tipo de experiencia que Coraje busca ofrecer de cara a su funcionamiento habitual.

Los momentos que marcaron la gran noche de Coraje

Entre brindis, encuentros y recorridos por el espacio, la noche dejó postales que reflejan el espíritu del proyecto. Conversaciones que se extendieron, reencuentros y nuevos vínculos formaron parte de una velada que combinó lo social con lo estratégico.

La energía del evento, sumada a la diversidad de perfiles presentes, confirma el interés que despierta Coraje y su potencial dentro del mapa gastronómico mendocino. Una apertura que combinó convocatoria, experiencia y visión de futuro en uno de los puntos más atractivos de Mendoza.

No te pierdas quiénes estuvieron y los mejores momentos de la noche en nuestra galería de fotos.

CORAJE- Sociales-2 Coco, Alejandra y Lucía Gandolfo celebraron con emoción la apertura de Coraje, compartiendo una noche tan esperada como significativa. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-3 Mariana Borzani, referente del desarrollo Cittanina, acompañó la apertura de Coraje, un proyecto que integra identidad, paisaje y visión de largo plazo. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-5 Sofía Cereseto y Martín Barbera, presentes en una noche que reunió a referentes del ámbito social y empresarial. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-6 Beatriz Barbera, Cristina Mengarelli y Gabriela Testa, compartiendo una tarde que combinó encuentro, celebración y nuevas propuestas. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-8 Carla Frugoni y Leo Palet dijeron presente en una de las aperturas más convocantes de la temporada mendocina. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-9 Fernando Da Fré, Marcelo de Blasis, Mercedes Rosso, Florencia Espínola y Sebastián Belinsky, amigos que acompañaron de cerca este nuevo comienzo. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-11 Juan Carlos Albornoz, Darío Gallardo y Oscar Pinco, parte del equipo periodístico que acompañó la cobertura de esta apertura. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-12 Fede Croce, Marcela Terranova, Paola Baro y Santiago Barbera, en un momento distendido que reflejó el clima relajado de la velada. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-13 Leandro Fusari, Giuliana Panella y Camila Fusari, amigos que dijeron presente en esta apertura que dio que hablar. Daniel Caballero/ Los Andes

CORAJE- Sociales-14 Jesica Heras, Samanta Juan, Silvana Martín y Patricia Badino, responsables del paisajismo de Coraje, celebraron el resultado de un trabajo que dialoga con el entorno. Daniel Caballero/ Los Andes