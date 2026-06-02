Coronados de Gloria: cómo Huentala Wines traduce el terroir de Gualtallary en alta calidad permanente

En la vitivinicultura de alta gama, la excelencia se logra persiguiendo un objetivo claro: la consistencia en la calidad. Para Huentala Wines, esta premisa constituye la columna vertebral de su proyecto en Gualtallary, Valle de Uco, donde el entendimiento profundo del viñedo y la precisión del trabajo enológico en la bodega guían cada decisión para lograr vinos que expresen la identidad más pura de su origen.

"Este trabajo habla de la consistencia de nuestra labor, de nuestro viñedo y de nuestro equipo, porque eso se refleja año tras año en la calidad de los vinos", explica Jose “Pepe” Morales, enólogo de Huentala Wines. La regularidad de la bodega se respalda en un camino recorrido: "en ediciones anteriores como 2021, 2023 y 2025 obtuvimos distinciones similares y trofeos. Todo esto marca el rumbo que queremos transitar; estamos haciendo el trabajo necesario para ser consistentes".

El secreto de esta consistencia nace a 1.400 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de Gualtallary. Allí, las condiciones de un clima desértico continental con gran amplitud térmica se combinan con una heterogeneidad de suelos que la bodega estudia minuciosamente.

El equipo técnico trabaja bajo el concepto de micro-terroir identificando parcelas específicas para potenciar sus atributos. "Trabajamos mucho para lograr que la frescura y la complejidad, dos conceptos que parecen extremos, se junten en el camino y hagan vinos memorables", señala Morales. Una de las claves fundamentales en este proceso es la precisión: "Estamos cada vez más convencidos de que una de las claves para obtener un gran vino es ser acertados en el momento de la cosecha".

La interpretación en bodega y la enología de detalles

Una vez que la uva ingresa a la bodega, el objetivo principal es preservar y respetar el trabajo hecho en la finca mediante una enología interpretativa y de cuidado extremo. Los procesos se adaptan año a año según las características climáticas de cada temporada, ajustando variables clave como la selección de la materia prima, los tiempos de maceración y la dosificación de la madera.

Para las partidas más exclusivas, la bodega recurre a la microvinificación, un método artesanal y preciso que permite cuidar cada componente de forma individual. "Lo que viene es seguir profundizando en los detalles, seguir entendiendo el lugar y ensayando cosas nuevas. Aún estamos en las etapas iniciales de entendimiento; queda mucho por aprender de nuestra tierra", afirma el enólogo.

La consecuencia natural: El reconocimiento internacional

Como un reflejo de esta consistencia, dos etiquetas de la bodega acaban de consolidar un desempeño histórico en la edición 2026 del prestigioso International Wine Challenge (IWC) en Londres, un certamen caracterizado por sus estrictas catas 100% a ciegas:

Huentala Calizo Albar Block 06 2023: El resultado de una micro parcela con piedras cubiertas de carbonato de calcio blanco. Obtuvo 97 puntos, Medalla de Oro y 3 trofeos al Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Vino Tinto de Argentina.

Gran Sombrero Malbec 2024: este vino obtuvo 96 puntos y Medalla de Oro y se convirtió en el indiscutido en su categoría. El jurado lo destacó como un vino "realmente inteligente".

Estos puntajes no solo se posicionan como un objetivo en sí mismo, sino como la validación externa de una filosofía de consistencia y de respeto por el origen.

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