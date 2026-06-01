Expansión fitness: Level Gym inauguró El Esquiador y ya suma 13 sedes

Level Gym abrió oficialmente las puertas de su nueva sede El Esquiador , ubicada sobre Panamericana, en Vistalba, Luján de Cuyo. La apertura se celebró con un sunset que reunió a socios, vecinos, profesores y amigos de la marca, en una tarde pensada para compartir, recorrer las instalaciones y vivir de cerca la experiencia fitness Level .

Con esta inauguración, la cadena fitness alcanza las 13 sedes operativas entre Mendoza, Buenos Aires y Catamarca, y refuerza su crecimiento como una de las propuestas de entrenamiento con mayor expansión del país.

Level Gym El Esquiador está ubicado en Ruta Provincial 82 esquina Chaco, frente a la estación YPF de Panamericana. La sede llega a una zona estratégica del oeste del Gran Mendoza, con influencia directa en Vistalba, Chacras de Coria y distintos puntos de Luján de Cuyo.

El nuevo espacio cuenta con áreas de musculación, crossfit, cycling, pilates mat y clases grupales, una combinación pensada para acompañar distintos objetivos: desde quienes buscan iniciar una rutina saludable hasta quienes entrenan con mayor intensidad o buscan complementar su actividad física con bienestar y movimiento.

Los asistentes pudieron recorrer la nueva sede El Esquiador y probar las máquinas durante el sunset de inauguración de Level Gym.

La inauguración permitió que los asistentes conocieran cada sector del gimnasio y participaran de una propuesta social especialmente organizada para la comunidad Level. Música, gastronomía, cocktails y actividades fueron parte de una jornada que combinó celebración, encuentro y estilo de vida fitness.

Una marca que sigue creciendo

La apertura de El Esquiador se suma a una etapa de fuerte expansión para Level Gym. Apenas una semana antes, la marca había presentado sus sedes Foresta y Circuito Pinar del Este, dos proyectos que también convocaron a una gran cantidad de socios y vecinos.

Desde la compañía destacaron que cada nueva sede representa mucho más que una inversión en infraestructura. “Cada nueva sede es el resultado de un trabajo enorme, pero también del acompañamiento de miles de personas que eligen ser parte de esta comunidad. Ver cómo nos acompañan en cada inauguración es algo que nunca deja de emocionarnos”, expresaron desde Level Gym.

Ese acompañamiento se ha convertido en uno de los grandes diferenciales de la marca. Además de sus instalaciones y variedad de disciplinas, Level Gym logró construir una comunidad que encuentra en el entrenamiento una forma de superación, pertenencia y bienestar cotidiano.

Entrenamiento, bienestar y comunidad

En un contexto en el que cada vez más personas buscan espacios para cuidar su salud física y emocional, Level Gym apunta a ofrecer una experiencia integral. La propuesta combina entrenamiento, acompañamiento profesional, variedad de clases y un entorno motivador para sostener hábitos saludables.

Con El Esquiador ya en funcionamiento, la cadena suma una sede clave en Luján de Cuyo y proyecta nuevas aperturas durante 2026. El objetivo es continuar acercando su modelo de gimnasios a más personas, sin perder el vínculo cercano que caracteriza a su comunidad.

SOCIALES- Level- 5 Socios, vecinos y amigos de la marca acompañaron la apertura de Level Gym El Esquiador en un sunset con música, gastronomía y clima de celebración. Gentileza Level Gym

La inauguración de Level Gym El Esquiador reunió a socios, profesores, vecinos y amigos de la marca en un sunset con música, gastronomía, cocktails y recorridos por la nueva sede ubicada sobre Panamericana, en Vistalba.