3 de junio de 2026 - 00:00

Huentala Wines en el podio de hospitalidad en el reporte Argentina 2026 de Tim Atkin

Rastro
Tim Atkin

En la antesala del lanzamiento de su esperado Argentina Report 2026, el prestigioso crítico y Master of Wine británico, Tim Atkin, anunció oficialmente el podio de este año. Huentala Wines ha sido seleccionada como finalista en la categoría Wine Tourism Award.

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Este reconocimiento valida a Huentala Wines como un referente del enoturismo local, validando su apuesta por ofrecer una experiencia enoturística inigualable.

Sobre Huentala Wines

En el corazón de Gualtallary, al pie de la majestuosa Cordillera de los Andes, Huentala Wines nace de una historia de audacia y amor por la tierra.

Nuestros vinos son el reflejo de un terroir único, investigado y entendido con profundidad, donde cada botella cuenta la historia de un suelo ancestral, un clima extremo y un trabajo meticuloso.

Nuestra bodega se ha convertido en una galería a cielo abierto, donde el arte abraza los viñedos.

finca

La escultura de los zorros es un homenaje a los astutos y salvajes habitantes de Gualtallary, un recordatorio de la generosidad de este ecosistema. Y la imponente hormiga, con sus 9 toneladas de hierro, simboliza la fuerza del trabajo en equipo y el valor de lo micro en la inmensidad de la creación.

hormiga

Cada obra de arte, al igual que cada botella de vino, cuenta una parte de nuestra historia.

Sobre Rastro by Huentala Wines

Ubicado en la finca La Isabel Estate en Gualtallary, Rastro by Huentala Wines rescata los sabores ancestrales de la región y los fusiona con nuestros vinos de altura del Valle de Uco. Es un viaje gastronómico que celebra la historia y el terroir de Mendoza.

Cada receta es un compendio de sabores; es poder traducir en una mesa la historia viva de lo que somos y lo que hemos sido. Sabores del pasado que viajan a nuestro tiempo para acercarnos a los orígenes de quienes estaban, quienes llegaron y quienes se fueron.

Link a la publicación de Tim Atkin: https://www.instagram.com/p/DY4uFw7jaYI/?img_index=4

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Más info sobre Huentala Wines:

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Tienda: https://store.huentalawines.com / www.huentalawines.com

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