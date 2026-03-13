Multitud, emoción y festejo vendimial: así recibió San Rafael a Azul Antolínez, la Reina Nacional

Tras 28 años sin corona vendimial, una multitud de vecinos recibieron a Azul Antolínez para celebrar este logro que volvió a poner al departamento en lo más alto de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

San Rafael se prepara para recibir a Azul Antolínez, flamante Reina Nacional de la Vendimia 2026

San Rafael celebró la llegada de Azul Antolínez, la nueva Reina Nacional de la Vendimia

La joven soberana, representante del distrito El Nihuil y emprendedora del sector de la estética, llegó a su tierra tras semanas de compromisos oficiales y festejos posteriores a su coronación. El recibimiento estuvo marcado por la emoción de los sanrafaelinos, que acompañaron con entusiasmo cada momento del encuentro.

El homenaje comenzó con un desfile por la avenida principal, que partió desde la Rotonda de la Copa y se extendió hasta la Rotonda del Mapa, donde se montó un escenario central para el acto artístico.

A lo largo del recorrido, familias, jóvenes y turistas se congregaron para acompañar el paso de la Reina Nacional, en una celebración que combinó música, espectáculos y el saludo cercano de la soberana vendimial.

Multitudinaria convocatoria. Vecinos colmaron las calles para acompañar el regreso de Azul Antolínez a su tierra.

Pese a la alerta meteorológica anunciada durante el día, la noche finalmente mostró un clima ideal que permitió vivir el festejo con total normalidad y con un marcado espíritu festivo.

Tras 28 años, el departamento volvió a tener corona y recibió con entusiasmo a Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026.



Tras 28 años, el departamento volvió a tener corona y recibió con entusiasmo a Azul Antolínez, Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Una multitud acompañó el desfile desde la Rotonda de la Copa hasta la…

Presencia de autoridades y acompañamiento institucional

La jornada contó además con la presencia de autoridades municipales y referentes del ámbito institucional, quienes se sumaron al homenaje y destacaron el valor simbólico de recuperar la corona nacional para el departamento. Omar Félix, Hebe Casado y las reinas Marcela Perdigues y Cecilia Fornara dijeron presente en este gran festejo vendimial.

Funcionarios locales acompañaron a la soberana durante el recorrido y remarcaron que la elección de Azul Antolínez representa un motivo de orgullo para San Rafael y para toda la comunidad vendimial.

SOCIALES- Reina vendimia 2026- 4 La vicegobernadora, Hebe Casado, y Omar Félix, intendente de San Rafael, felices en el gran recibimiento de Azul a San Rafael, luego de 28 años sin corona vendimial. Laura Carbonari/ Los Andes

SOCIALES- Reina vendimia 2026- 5 Marcela Perdigues, reina nacional de 1982, junto a Omar Félix, acompañando a Azul en su vuelta a su departamento. Laura Carbonari/ Los Andes

SOCIALES- Reina vendimia 2026- 3 Cecilia Fornara, querida reina nacional, también dijo presente en esta gran celebración. Laura Carbonari/ Los Andes

SOCIALES- Reina vendimia 2026- 6 San Rafael vivió una celebración cargada de alegría al recibir a la reina que volvió a traer la corona al departamento. Gentileza Protocolo Departamento San Rafael

Un festejo cargado de emoción

A lo largo de la noche, el entusiasmo del público se hizo sentir en cada tramo del desfile. Los aplausos, los saludos y los gestos de afecto reflejaron la emoción colectiva por el regreso de la Reina Nacional a su departamento, luego de casi tres décadas sin alcanzar la corona.

SOCIALES- Reina vendimia 2026- 1 Un recibimiento a pura emoción. El público sanrafaelino celebró con entusiasmo la llegada de la Reina Nacional de la Vendimia 2026. Gentileza Protocolo San Rafael

Con este recibimiento, San Rafael volvió a vivir una jornada vendimial cargada de simbolismo, celebrando a su soberana y reafirmando el vínculo profundo entre la comunidad y la fiesta que forma parte de la identidad cultural mendocina.