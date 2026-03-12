San Rafael se prepara para recibir a Azul Antolínez, flamante Reina Nacional de la Vendimia 2026

Luego de 28 años sin la corona nacional, el departamento celebra el regreso de Azul Antolínez con un despliegue masivo por las avenidas principales, que culminará con un espectáculo artístico central.

Compartir







San Rafael vive una jornada de festejos históricos tras la elección de Azul Antolínez como la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026. La joven, representante del distrito de El Nihuil y emprendedora del sector de la estética, regresó hoy a su tierra natal, poniendo fin a una espera de casi tres décadas para el departamento.

En una emotiva conferencia de prensa este jueves, la soberana destacó el "fuerte acompañamiento del público sanrafaelino" y calificó las actividades del día como un regalo para toda la comunidad.

Azul Antolínez La Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, durante la conferencia de prensa El evento principal de la celebración será un Gran Desfile que comenzará puntualmente a las 20:00 horas de este jueves. El recorrido festivo se llevará a cabo por la avenida principal de la ciudad, iniciando en la Rotonda de la Copa y extendiéndose hasta la Rotonda del Mapa, permitiendo que miles de vecinos se acerquen a saludar a la flamante Reina Nacional.

Además, estarán presentes todas las Reinas Nacionales de San Rafael: María Cecilia Fornara y Marcela Perdiguez. Desde el municipio sugirieron a la gente vaya con una vestimenta de color Azul o con detalles de esta gama, en honor a la Reina Nacional de la Vendimia.