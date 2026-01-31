Fin de semana con alerta de tormentas: qué pasará con los eventos programados

Ante un pronostico con alerta de tormentas para este fin de semana en la provincia, varios departamentos han tomado medidas preventivas con respeto a la realización de eventos al aire libre. Incluso, eventos planificados para la semana pasada ya habían sufrido modificaciones debido a las condiciones meteorológicas.

El saldo que dejó la tormenta: hasta el momento se registraron un total de 491 novedades en la provincia

Las Heras fue el primer departamento en anticiparse a los pronósticos meteorológicos desfavorables y reprogramó su Fiesta de la Vendimia. Originalmente estaba prevista para este viernes 30, aunque finalmente se realizó el jueves 29. En esa noche Chiara Baciocchi fue coronada como reina de la Vendimia 2026 de Las Heras.

Desde la Municipalidad de Tunuyán también confirmaron cambios en su calendario, debido a que l a celebración reprogramada para el lunes 2 de febrero a causa de la posibilidad de tormentas. La misma será realizara en el Anfiteatro Municipal y el cierre del evento estará a cargo de Coti.

La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

En la Ciudad de Mendoza , el intendente Ulpiano Suárez decidió suspender todos los eventos y actividades masivas al aire libre previstas para el fin de semana. Según explicaron desde la comuna, la decisión apunta a resguardar la seguridad de vecinos, vecinas, artistas, trabajadores y público en general que iban a participar de las propuestas.

Estas son las actividades que estaban previstas para el fin de semana y que suspendió la Municipalidad de Ciudad de Mendoza:

Astroturismo entre viñedos; viernes 30 de enero.

viernes 30 de enero. Relatos nocturnos : viernes 30 de enero (reprogramado para el sábado 7 de febrero).

: viernes 30 de enero (reprogramado para el sábado 7 de febrero). Picnics Musicales : sábado 31 de enero.

: sábado 31 de enero. Sábados sorprendentes : sábado 31 de enero.

: sábado 31 de enero. Propuestas en el Teatrino de la plaza Independencia.

Animate : domingo 1 de febrero.

: domingo 1 de febrero. Peña de las Reinas: domingo 1 de febrero.

Festivales reprogramados

El festival "Luján Suena", que iba a realizarse la noche del sábado 31 de enero en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, ha sido reprogramado para el domingo 1 de febrero, jornada en la que se espera una mejora en las condiciones climáticas. El line-up se mantiene confirmado con bandas como Batos, Gauchito Club, Indios, Koino Yokan, Mi Amigo Invencible, 1915, Paz Carrara, Pasado Verde, Rayos Láser y Spaghetti Western.

lujan suena

El Festival Full Verano: Música y Vendimia, también modificó su cronograma tras las recomendaciones de Defensa Civil. El evento, previsto para el sábado 31 de enero y el domingo 1 en el Predio Los Pescadores, sufrió modificaciones: la jornada del sábado 31 se reprogramó para el lunes 2 de febrero, mientras que la del domingo 1 se realizará sin modificaciones. En ambos casos, la actividad comenzará a partir de las 19.

reprogramación eventos

El espacio Arizu en Godoy Cruz, optó por la misma alternativa y cambió la programación de una gran peña folclórica prevista para hoy. Debido a que la propuesta se iba a desarrollar íntegramente al aire libre, en el amplio patio del complejo, se informó su reprogramación para el sábado 14 de marzo.

eventos reprogramados

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La jornada de hoy continuará con nubosidad variable. Según el reporte oficial, a partir de las 17:00 hs. se reactivará la convección sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco. Las autoridades advierten que no se descarta la caída de granizo, especialmente en las zonas Este y Valle de Uco, donde las tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo.

Cabe destacar que ante la vigencia de la alerta naranja, Defensa Civil solicita a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.