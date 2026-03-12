12 de marzo de 2026 - 10:46

¿Tus auriculares te espían? La alerta por una falla de Bluetooth que permite escuchar tus conversaciones

Investigadores descubren WhisperPair, una falla crítica que permite a un atacante tomar el control total de dispositivos de audio en menos de diez segundos.

Esta lista de auriculares podrían vulnerar la seguridad del usuario.

Esta lista de auriculares podrían vulnerar la seguridad del usuario.

Foto:

Por Redacción

La tecnología Bluetooth, pilar de la conectividad diaria, enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves. Una vulnerabilidad denominada WhisperPair permite que atacantes a corta distancia tomen el control de auriculares y audífonos sin que el usuario intervenga, reactivando los micrófonos para escuchar conversaciones privadas y rastrear ubicaciones en tiempo real.

Leé además

La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Por Cristian Reta
si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

El problema no es un error aislado, sino un fallo sistémico que afecta a dispositivos que ya superaron certificaciones de calidad internacionales. El Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Danesas ya emitió una advertencia formal contra el uso de estos equipos en entornos sensibles, aclarando que no se trata de teorías de conspiración, sino de vulnerabilidades documentadas en el ecosistema técnico.

image

El riesgo invisible de los auriculares populares

La falla explota específicamente el sistema Google Fast Pair, diseñado para facilitar la conexión rápida de accesorios. Investigadores de la KU Leuven en Bélgica demostraron que un atacante a 14 metros puede registrarse como propietario del dispositivo y rastrear a la víctima, incluso si esta utiliza sistemas de Apple o Windows.

La raíz de esta inseguridad reside en que el protocolo Bluetooth fue diseñado originalmente priorizando la comodidad, el bajo consumo de energía y la facilidad de emparejamiento por sobre la seguridad robusta. Para ahorrar pasos al usuario, se omiten capas de verificación profunda en implementaciones como Fast Pair, lo que deja la puerta abierta a que el firmware del accesorio sea manipulado. Al usar chipsets de terceros que rara vez reciben actualizaciones después de la venta, estos aparatos se convierten en superficies de ataque permanentes que pueden estar activas incluso con el teléfono bloqueado.

image

Lista de dispositivos afectados y medidas de seguridad

Aunque Google lanzó un parche para Android en enero de 2026, la solución no es definitiva, ya que cada fabricante debe actualizar el software interno de sus propios accesorios. La lista de modelos confirmados como vulnerables incluye equipos de alta gama y uso masivo que dominan el mercado actual:

  • Sony modelos WH-1000XM6, WH-1000XM5, WH-1000XM4 y WF-1000XM5.
  • Google Pixel Buds Pro 2.
  • OnePlus Nord Buds 3 Pro y Nothing Ear (a).
  • JBL Tune Beam y Redmi Buds 5 Pro.
  • Marshall Motif II ANC y Jabra Elite 8 Active.

Para los usuarios comunes, el riesgo es moderado, pero para perfiles con manejo de información sensible, las autoridades recomiendan desactivar el Bluetooth por completo. La única defensa real hoy es verificar si existe una actualización de firmware disponible en la aplicación específica de cada marca y aplicarla de inmediato para cerrar la brecha que permite el acceso no autorizado al micrófono.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Por Redacción Sociedad
WhatsApp pasará a ser pago. Esto es lo que cambia.

WhatsApp pago: cómo será la nueva versión plus que prepara Meta para Android e iOS

Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la inteligencia artificial

Las 10 profesiones que corren peligro de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial, según Anthropic

Balance Phone: el celular que devuelve tiempo a tu vida. 

Balance Phone: el celular que bloquea Instagram para siempre y te devuelve 3 horas de vida al día