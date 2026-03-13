13 de marzo de 2026 - 21:22

Nublado y alerta por tormentas con granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico pronosticó una mínima de 16°C para mañana en la provincia. Rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Vuelve la alerta amarilla por tormentas y granizo: el pronóstico para este sábado

Vuelve la alerta amarilla por tormentas y granizo: el pronóstico para este sábado

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado 14 de marzo se espera una jornada con inestabilidad hacia la madrugada y cielo nublado en Mendoza. La alerta amarilla rige para la zona Este y se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo durante el día.

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Cómo estará el tiempo este sábado

La Dirección de Contingencias Climáticas pronostica un sábado algo nublado con precipitaciones en la madrugada y descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con vientos del sector sur rotando al noreste. En cordillera se anuncia un cielo parcialmente nublado.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por posibles tormentas con lluvia y caída de granizo para el este provincial. Se solicita tomar las precauciones necesarias.

Alerta por tormentas en el Este
Alerta amarilla por tormentas en el Este provincial

Alerta amarilla por tormentas en el Este provincial

Tiempo para el domingo y lunes

El domingo 15 se espera una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Se pronostican vientos leves del noreste y parcial nublado en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 15°C.

El lunes 16 se espera un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado con tormentas en la madrugada y vientos moderados del sector sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.

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