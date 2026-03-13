Nublado y alerta por tormentas con granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

Este sábado 14 de marzo se espera una jornada con inestabilidad hacia la madrugada y cielo nublado en Mendoza. La alerta amarilla rige para la zona Este y se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo durante el día.
El Servicio Meteorológico pronosticó una mínima de 16°C para mañana en la provincia. Rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.
Este sábado 14 de marzo se espera una jornada con inestabilidad hacia la madrugada y cielo nublado en Mendoza. La alerta amarilla rige para la zona Este y se solicita estar atentos al pronóstico del tiempo durante el día.
La Dirección de Contingencias Climáticas pronostica un sábado algo nublado con precipitaciones en la madrugada y descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con vientos del sector sur rotando al noreste. En cordillera se anuncia un cielo parcialmente nublado.
Por otra parte, rige una alerta amarilla por posibles tormentas con lluvia y caída de granizo para el este provincial. Se solicita tomar las precauciones necesarias.
El domingo 15 se espera una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Se pronostican vientos leves del noreste y parcial nublado en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 15°C.
El lunes 16 se espera un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado con tormentas en la madrugada y vientos moderados del sector sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.