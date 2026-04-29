Llega a Mendoza la quinta edición del Encuentro Internacional de Charangos: cuándo será

Desde el 7 y hasta el 10 de mayo, Mendoza será el epicentro del 5to Encuentro Internacional de Charangos , una experiencia multicultural que en esta oportunidad será destinada íntegramente a las infancias. El cronograma incluye actividades gratuitas para toda la familia con músicos y artistas de este instrumento característico y fundacional de la región andina.

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El Encuentro Internacional de Charangos surgió en 2023 después de un primer Encuentro Nacional que realizó Valdo Delgado en 2006. Desde entonces ha sumado adeptos de distintas partes del mundo. En esta oportunidad La Orquesta Infantil de Charangos de Cochabamba Bolivia será parte de los eventos centrales del Encuentro. Se trata de un ensamble de diferentes orquestas de los municipios de Quillacollo, Punata, Villa Riveros y la U.E. Maravillas del saber.

También participarán los jóvenes charanguistas de Mendoza: Saraí Magne y Joel Alanís con su grupo “Sumaj Runa”, el “ Ballet Raíces” y los artistas de las Escuelas Artísticas Vocacionales de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Capital.

Como ya es una costumbre en este encuentro, se entregará como obsequio un charango a las infancia s, iniciativa única en Mendoza y que la Fundación Quitapenas hace posible. Pueden participar niños y niñas de 8 a 12 años quienes deberán enviar un video de 30 segundos contando por qué desean estudiar este instrumento. El material deberá enviarse por mensaje a las redes del encuentro, “ @encuentrodecharangosmza “ o por Whatsapp al número 261 560 11 25.

El sorteo se realizará durante el concierto de cierre, en la sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, entre los niños y niñas que se hayan postulado y que se encuentren presentes en el lugar. El ganador o ganadora recibirá un charango y clases gratuitas de este instrumento durante todo el año.

Orquesta infantil de Charangos Orquesta infantil de charangos Prensa

“Estos encuentros ponen a la música como un puente para mejorar nuestra vida y por eso este año queremos hacer un desfile musical por la Peatonal. Todo lo recaudado será destinado para comprar instrumentos para el Taller Popular de Charangos en Guaymallén donde trabajamos junto a Gabriel Vargas”, comentó Cristina Pérez una de las organizadoras y creadoras del evento.

“Es un trabajo que hacemos para poner de relieve el charango como un instrumento que nos invita a vivir en comunidad. Su encanto en las celebraciones por la Madre Tierra son las memorias que debemos cultivar en este tiempo”, agregó la artista.

Cuándo y dónde será

El encuentro internacional de Charangos se realizará desde el jueves 7 de mayo con el acto de apertura en el Cine Teatro Plaza desde las 19.00 hs; y el concierto central será el sábado 9 de mayo a las 21.00 hs. en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los eventos tienen un valor de 5000 y 8000 pesos respectivamente y las entradas se puede adquirir en EntradaWeb a través de los siguientes enlaces:



Jueves 7 de mayo ( https://www.entradaweb.com.ar/evento/eef61061/step/1 )

Sábado 9 de mayo ( https://www.entradaweb.com.ar/evento/6e1fb490/step/1 )

El resto de las actividades son gratuitas.

Acompañan este evento el Consulado de Bolivia, Fundación Quitapenas, Secretaría de Cultura de la Provincia, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Tunuyán, Guaymallén y Godoy Cruz; Restaurante Tukuypaj, Erik Zarate, Centro Cultural Raíces, Alex Tours Viajes y Chicha de Betanzos.

Cronograma completo

Jueves 7 de Mayo 19 hs.

Concierto de apertura en el Teatro Plaza (Colón 27) de Godoy Cruz. Participarán de este concierto: Orquesta infantil de Charangos de Cochabamba, Bolivia, Orquesta EMAÚS de Godoy Cruz, Escuela Artística Vocacional Camino del Inca. Guaymallén, Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván. Las Heras, Escuela Artística Vocacional Astor Piazzolla. Capital, Escuela Artística Vocacional Julián Aguirre. Godoy Cruz. Valor: 5000 pesos.

Viernes 8 de Mayo

Concierto didáctico de la Orquesta infantil de charangos de Cochabamba, Bolivia en el Auditorio Municipal de Tunuyán Dr. Jorge Raúl Silvano (Leandro Alem 748). 16.30 Hs. Entrada libre y gratuita.

Flyer Institucional General Cronograma del Quinto Encuentro Internacional de Charangos Prensa

Sábado 9 de Mayo

Desfile musical por Peatonal Sarmiento 12.30 hs. Finaliza con un Concierto en la Plaza Independencia a las 13 hs. de la Orquesta infantil de charangos de Cochabamba, Bolivia e invitados. Libre y gratuito.

Concierto Central 21.30. Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Av. Mitre s/n) de Guaymallén. Participarán Orquesta infantil de charangos de Cochabamba, Bolivia, Ballet Raíces y los jóvenes charanguistas de Mendoza Saraí Magne y Joel Alanis con su grupo “Sumaj Runa”. Entrada $8.000 Destinado a la compra de instrumentos para el Taller Popular de Charangos de Guaymallén.

Domingo 10 de Mayo

Peña de Cierre en el Restaurante Tukuypaj de Guaymallén. 12.00 Hs. Libre con consumición. Cupo limitado por orden de llegada.