29 de abril de 2026 - 20:08

Buen tiempo en Mendoza: se espera un leve descenso de la temperatura para cerrar abril

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Buen tiempo y temperaturas agradables para mañana en Mendoza

Buen tiempo y temperaturas agradables para mañana en Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las condiciones meteorológicas en Mendoza se mantendrán estables durante el cierre del mes, aunque con un ligero cambio en la dirección del viento. Según informa el Servicio Meteorológico Nacimiento, para mañana se prevé una jornada de “buen tiempo”. El mismo pronóstico se prevé para los próximos días.

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El tiempo para los próximos días

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un leve descenso de la temperatura. El pronóstico detallado para este jueves indica una máxima de 23°C y la mínima de 7°C. Durante el día se espera la presencia de vientos moderados provenientes del sector sur.

Esto generará una sensación de mayor frescura, especialmente hacia la tarde-noche. Respecto a la nubosidad, el cielo se presentará mayormente despejado, con una probabilidad de precipitaciones nula.

En el inicio de mayo se mantendrá la temperatura, con muy buen tiempo para que los mendocinos disfruten el feriado. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 8°C, con vientos leves del este. Para el sábado se registrará una caída de la máxima, que se ubicará en los 19°C.

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