31 de enero de 2026 - 11:07

Mendoza bajo alerta naranja por tormentas y granizo: el pronóstico para el fin de semana

Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente ante la probabilidad de fenómenos intensos en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este.

Mendoza atraviesa un fin de semana de marcado inestabilidad climática. Tras un viernes marcado por una tormenta histórica, este sábado el cielo amaneció cubierto y se registraron precipitaciones en diversos sectores. Sin embargo, el servicio meteorológico anticipa una intensificación de las tormentas hacia la tarde y noche, con posible caída de granizo.

Sábado y Domingo de lluvias y posibles tormentas fuertes

La jornada de hoy continuará con nubosidad variable. Según el reporte oficial, a partir de las 17:00 hs. se reactivará la convección sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco. Las autoridades advierten que no se descarta la caída de granizo, especialmente en las zonas Este y Valle de Uco, donde las tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo.

  • Máxima estimada: 28°C.

  • Alta Montaña: Se espera mal tiempo a partir de las 14:00 hs. en toda la cordillera.

El domingo comenzará con lluvias probables en el Gran Mendoza y Valle de Uco. Si bien se espera una mejora temporal al mediodía, por la tarde se desarrollarán núcleos de tormenta en el sector oeste de la provincia, disipándose hacia las 22:00 hs.

  • Mínimas: Entre 17°C y 19°C.

  • Máxima: 29°C.

EL lunes llega el calor y Alerta por Viento Zonda

Para el inicio de la semana, el escenario meteorológico cambia. Se prevé una jornada de cielo despejado con un ascenso de la temperatura. Sin embargo, el dato relevante es la probabilidad de viento Zonda en Malargüe, con ráfagas moderadas de hasta 35 km/h durante la tarde.

Hacia el final del lunes, el ingreso de un frente sur provocará un marcado descenso de la temperatura y el regreso de la inestabilidad con tormentas eléctricas durante la madrugada del martes en el Gran Mendoza.

  • Máxima: 33°C.

Ante la vigencia de la alerta naranja, Defensa Civil solicita a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

