Cumbre del PRO: qué dirigentes mendocinos viajarán y cuáles son las ausencias confirmadas

El presidente del PRO nacional , Mauricio Macri , convocó para este jueves a una cumbre partidaria en el predio de Parque Norte con el objetivo de comenzar a delinear la estrategia del espacio de cara a las elecciones generales de 2027. El encuentro contará con presencia de dirigentes de Mendoza , aunque también habrá algunas ausencias dentro del armado local.

Fernando de Andreis: "Milei nos afanó muchas banderas, pero trataremos de que sea temporal"

La convocatoria incluye a concejales, legisladores provinciales, intendentes y referentes partidarios de distintas provincias. Si bien la reunión tiene como eje cuestiones administrativas vinculadas al estatuto de Propuesta Republicana, el encuentro también tendrá un fuerte componente político.

Durante la jornada se analizará la representación del partido en el Congreso y la construcción de vínculos con gobernadores y dirigentes provinciales, un aspecto que el macrismo considera clave para fortalecer su presencia federal.

Además, se debatirá cómo continuará la relación política con La Libertad Avanza , el espacio que llevó a la presidencia a Javier Milei .

La cumbre en Parque Norte también buscará reafirmar la identidad del PRO, planificar estrategias políticas a futuro y fortalecer la estructura del partido fundado por Macri. El encuentro había sido reprogramado semanas atrás luego de que se modificara la agenda del exmandatario y se postergara la reunión del Consejo Nacional del partido .

Dirigentes mendocinos confirmados y ausencias

Desde Mendoza se espera la participación de más de 30 dirigentes. Así lo adelantó el presidente del PRO provincial, Gabriel Pradines, quien confirmó que viajará una amplia delegación integrada por legisladores y concejales.

“Vamos una linda banda de acá”, sostuvo el también senador provincial al referirse a la presencia mendocina en la cumbre partidaria.

Al encuentro también participarán otros sectores internos del partido amarillo de la provincia como los secretarios Legislativo y Administrativo del Senado provincial, Lucas Faure y Pablo Priore; también estará Guillermo Fuentes Rivas y los dirigentes Lucas Brusadin (Godoy Cruz) y Laura Pascualeti (Ciudad de Mendoza), todos cercanos a la vicegobernadora Hebe Casado.

El sector del PRO que responde a Hebe Casado

También participará la diputada provincial Sol Salinas, integrante del bloque Unión PRO.

Desde el sector alineado con Casado, que ya no forma parte de la estructura formal del partido, indicaron que asistirán a la reunión con la intención de “escuchar” los planteos que se realicen en el encuentro.

En contraste, habrá algunas ausencias de peso dentro del PRO mendocino. No estarán presentes el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, ni los diputados provinciales Enrique Thomas y Guillermo Mosso.

Quien dejó en duda su participación es el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, que por “cuestiones de agenda” todavía no confirmó si viajará a la reunión partidaria.

La mirada del PRO Mendoza

Pradines explicó que la reunión del Consejo Nacional, que se desarrollará el jueves por la mañana, será una instancia para que cada provincia plantee su diagnóstico sobre la situación del partido y su proyección política.

“El objetivo es juntarnos después del 2025, que fue un año con más sombras que luces. La reunión es un buen momento para que cada provincia pueda plantear su visión”, señaló.

El dirigente mendocino también planteó la necesidad de ordenar la estrategia política del partido a nivel nacional. Según sostuvo, uno de los ejes que se buscará discutir en la cumbre es evitar la dispersión de alianzas que se vio en distintos distritos durante el último proceso electoral.

“Lo que se va a plantear es que tiene que haber una estrategia nacional. El año pasado hubo un PRO con La Libertad Avanza, otros con Provincias Unidas y en otros lugares solos. Tiene que haber una unificación del partido e intentar que haya una sola estrategia”, afirmó.

Gabriel Pradines.jfif

En esa línea, Pradines consideró que el partido debe concentrarse primero en los procesos electorales provinciales y municipales antes de avanzar en el debate nacional.

“No es momento de anticiparse ni de volverse locos, sino de pensar cómo proponer cuestiones que beneficien al gobierno nacional y también a las gestiones provinciales y municipales”, agregó.

Al referirse al escenario mendocino, el presidente del PRO provincial destacó la gestión del intendente de Luján de Cuyo. Según expresó, Allasino “representa un perfil nuevo” dentro del espacio y encarna el modelo de gestión que el partido busca proyectar.

La visita de De Andreis y el horizonte 2027

La cumbre en Parque Norte se da pocas semanas después de la visita a Mendoza del diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Macri, quien recorrió la provincia y mantuvo reuniones con distintos referentes del PRO local, aunque no con todos los sectores internos.

Durante su paso por Mendoza compartió un almuerzo en Ciudad con dirigentes vinculados al espacio que responde a De Marchi.

En una entrevista con el diario Los Andes, De Andreis aseguró que el PRO tendrá candidato propio a presidente en 2027, aunque aclaró que no será Macri. En ese sentido, explicó que el partido comenzó una etapa de relanzamiento a nivel nacional.

“Estamos empezando a recorrer un poco las provincias. El objetivo es básicamente el relanzamiento del partido. Mendoza siempre fue un lugar amigable para el PRO, siempre nos fue muy bien”, sostuvo.

Almuerzo del PRO Mendoza con Fernando De Andreis El diputado Fernando De Andreis junto al presidente del PRO Mendoza, Gabriel Padrines y dirigentes del sector que responde a Omar De Marchi.

El dirigente también reconoció que el espacio atraviesa un momento de transición luego de la salida de algunos dirigentes hacia otros espacios políticos.

“Después de estos dos años en los que se fueron a La Libertad Avanza y Provincias Unidas los que se tenían que ir y nos quedamos los que queríamos quedarnos, estamos viendo que hay un muy buen clima y una muy buena recepción”, afirmó.

De Andreis también hizo referencia al impacto que tuvo la irrupción de Milei en el electorado que históricamente acompañó al PRO. “Muchas de nuestras banderas de la innovación, de la disrupción y del cambio nos las afanó Milei. Vamos a trabajar para que ese afano sea temporal”, señaló.

En ese contexto, la cumbre de Parque Norte aparece como el primer paso del macrismo para ordenar su estructura interna, definir su posicionamiento frente al oficialismo libertario y empezar a proyectar el camino político hacia 2027.