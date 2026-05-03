El plan del Gobierno para subir salarios: Sturzenegger puso como meta a Japón y Polonia

Federico Sturzenegger sostuvo que el objetivo del Gobierno nacional es construir una “Argentina poderosa y próspera” , alcanzando niveles salariales similares a los de países como Japón y Polonia, en el marco de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo económico.

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En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado planteó que la clave pasa por eliminar la llamada “restricción externa” , un límite estructural que -según explicó- durante décadas frenó el crecimiento y generó crisis recurrentes por la falta de divisas.

A través de sus redes sociales, el funcionario remarcó este domingo que ese condicionante estuvo ligado a la baja capacidad exportadora del país, lo que impedía sostener procesos de expansión económica en el tiempo.

Según explicó, “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”. En ese marco, remarcó que la estrategia del Gobierno busca modificar esa dinámica de fondo.

“No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, expresó.

El ministro, según pudo saber Noticias Argentinas, detalló además una serie de iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, así como el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Las declaraciones del funcionario se inscriben en el enfoque oficial de promover reformas estructurales que permitan incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis.