El plan del Gobierno para subir salarios: Sturzenegger puso como meta a Japón y Polonia

Federico Sturzenegger sostuvo que el objetivo del Gobierno nacional es construir una “Argentina poderosa y próspera”, alcanzando niveles salariales similares a los de países como Japón y Polonia, en el marco de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo económico.
En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado planteó que la clave pasa por eliminar la llamada “restricción externa”, un límite estructural que -según explicó- durante décadas frenó el crecimiento y generó crisis recurrentes por la falta de divisas.
A través de sus redes sociales, el funcionario remarcó este domingo que ese condicionante estuvo ligado a la baja capacidad exportadora del país, lo que impedía sostener procesos de expansión económica en el tiempo.
“Es un trabajo difícil, pero imprescindible”, aseguró
Según explicó, “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”. En ese marco, remarcó que la estrategia del Gobierno busca modificar esa dinámica de fondo.
“No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, expresó.
El ministro, según pudo saber Noticias Argentinas, detalló además una serie de iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, así como el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.
Las declaraciones del funcionario se inscriben en el enfoque oficial de promover reformas estructurales que permitan incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis.