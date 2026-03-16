Mendoza y Buenos Aires articulan un nuevo puente para el ecosistema de innovación argentino

En el marco del Foro de Inversiones Mendoza 2026, el Polo TIC Mendoza y el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer el ecosistema de innovación argentino y promover una agenda de trabajo con proyección federal .

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El acuerdo fue suscripto por Emilce Vega Espinoza , presidenta del Polo TIC Mendoza, y Yamil Santoro , director ejecutivo del Parque de Innovación de CABA. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades de colaboración entre ambos espacios, promoviendo la articulación entre empresas tecnológicas, emprendedores y actores del sistema científico-productivo.

Entre los principales ejes del convenio se destacan el impulso a proyectos de innovación abierta, el fortalecimiento de procesos de incubación y aceleración de emprendimientos tecnológicos, la organización de actividades de vinculación empresarial y el desarrollo de acciones conjuntas para posicionar a ambos ecosistemas dentro de redes regionales e internacionales de ciencia y tecnología.

“Creo que el convenio con el Parque y el Polo TIC representa una oportunidad enorme para ambos ecosistemas de innovación y startups”, señaló Santoro. “La idea es generar plataformas bidireccionales de soft landing para que, sin la necesidad de realizar grandes desembolsos, las empresas mendocinas y porteñas puedan venir a tener reuniones, ámbitos de trabajo y generar intercambios de información y experiencias”.

Según explicó, esta dinámica puede contribuir a dinamizar el desarrollo tecnológico y productivo en distintas regiones del país. “En definitiva, se trata de generar un mayor dinamismo económico en Mendoza, en Buenos Aires y, por su intermedio, en todo el país”, afirmó.

Federalización tecnológica: la estrategia del Polo TIC para ampliar el ecosistema de innovación

Desde el Polo TIC Mendoza destacaron que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar vínculos con otros polos y espacios de innovación del país, fortaleciendo una red federal de cooperación tecnológica.

“Nuestra provincia tiene grandes oportunidades de futuro y desde el Polo vamos a poner todo nuestro esfuerzo para aprovecharlas”, afirmó Emilce Vega Espinoza, quien destacó que la alianza apunta a fortalecer el ecosistema de innovación y ampliar la inserción de empresas mendocinas en otros mercados.

La dirigente remarcó además que este tipo de alianzas se sostienen en el trabajo colectivo del sector tecnológico local. “Este trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos porque hay un montón de socios que acompañan este proceso”, sostuvo.

Actualmente, el Polo TIC Mendoza reúne a más de 130 empresas e instituciones vinculadas a la economía del conocimiento. En ese contexto, la articulación con el Parque de Innovación busca ampliar oportunidades de intercambio, acceso a nuevos mercados y generación de proyectos conjuntos.