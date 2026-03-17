Fuerte baja de la mortalidad infantil en Mendoza: cayó 20% en 2025

Según datos provisorios, la tasa de mortalidad infantil en Mendoza alcanzó en 2025 el 6,3 por cada mil nacidos vivos , lo que representa una disminución del 20% respecto al año anterior . Con este registro, la provincia se posiciona entre las cinco con menor mortalidad infantil a nivel nacional, aseguraron desde el Ministerio de Salud de la provincia..

Capacitación y control a las Inspecciones de Cauce: Los Consejeros de Irrigación y el Consejo de Ciencias Económicas firmaron un acuerdo

El hijo de "Yiya" Murano aseguró que su madre asesinó a otras tres mujeres

La cartera vinculó esta baja tanto a la mejora en los indicadores sociales y económicos como al avance en la implementación del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil .

El programa provincial tiene como meta reducir la tasa a 5 por cada mil nacidos vivos para 2027 , mediante políticas públicas orientadas a garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la salud materno-infantil.

La iniciativa se estructura en siete ejes principales , entre ellos la planificación de los embarazos, la prevención del embarazo adolescente y el acceso a métodos anticonceptivos , así como también la captación temprana y el seguimiento de embarazos y recién nacidos.

Además, el plan contempla el fortalecimiento de la atención neonatal especializada, la mejora en la cobertura del calendario de vacunación, la promoción de la lactancia materna y el desarrollo de políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables.

También se destacan acciones como la recategorización de todas las maternidades públicas entre octubre de 2024 y junio de 2025, la implementación de la estrategia de maternidades centradas en la familia y el refuerzo de controles del niño sano en centros de salud.

En los últimos meses de 2025, el programa incorporó nuevas herramientas, como el dosaje voluntario de sustancias psicoactivas para detectar y tratar de manera temprana consumos que puedan afectar la salud de la madre y el bebé.

A su vez, se implementó el botón de alerta “Vigilancia Prenatal” dentro del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), que permite identificar embarazos de alto riesgo o situaciones de vulnerabilidad social y realizar un seguimiento personalizado.

“La disminución de la mortalidad infantil es una prioridad sanitaria y un indicador clave del funcionamiento del sistema de salud. Estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas implementadas y el compromiso de los equipos de salud en toda la provincia”, destacaron desde la cartera sanitaria.