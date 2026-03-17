17 de marzo de 2026 - 08:49

Fuerte baja de la mortalidad infantil en Mendoza: cayó 20% en 2025

La tasa descendió a 6,3 por cada mil nacidos vivos. El Gobierno provincial atribuye la mejora a políticas sanitarias integrales y apunta a llegar a 5 en 2027.

Fuerte baja de la mortalidad infantil en Mendoza: cayó 20% en 2025

Fuerte baja de la mortalidad infantil en Mendoza: cayó 20% en 2025

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Por Redacción Sociedad

Según datos provisorios, la tasa de mortalidad infantil en Mendoza alcanzó en 2025 el 6,3 por cada mil nacidos vivos, lo que representa una disminución del 20% respecto al año anterior. Con este registro, la provincia se posiciona entre las cinco con menor mortalidad infantil a nivel nacional, aseguraron desde el Ministerio de Salud de la provincia..

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La cartera vinculó esta baja tanto a la mejora en los indicadores sociales y económicos como al avance en la implementación del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil.

El programa provincial tiene como meta reducir la tasa a 5 por cada mil nacidos vivos para 2027, mediante políticas públicas orientadas a garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la salud materno-infantil.

La iniciativa se estructura en siete ejes principales, entre ellos la planificación de los embarazos, la prevención del embarazo adolescente y el acceso a métodos anticonceptivos, así como también la captación temprana y el seguimiento de embarazos y recién nacidos.

Además, el plan contempla el fortalecimiento de la atención neonatal especializada, la mejora en la cobertura del calendario de vacunación, la promoción de la lactancia materna y el desarrollo de políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables.

También se destacan acciones como la recategorización de todas las maternidades públicas entre octubre de 2024 y junio de 2025, la implementación de la estrategia de maternidades centradas en la familia y el refuerzo de controles del niño sano en centros de salud.

En los últimos meses de 2025, el programa incorporó nuevas herramientas, como el dosaje voluntario de sustancias psicoactivas para detectar y tratar de manera temprana consumos que puedan afectar la salud de la madre y el bebé.

A su vez, se implementó el botón de alerta “Vigilancia Prenatal” dentro del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), que permite identificar embarazos de alto riesgo o situaciones de vulnerabilidad social y realizar un seguimiento personalizado.

“La disminución de la mortalidad infantil es una prioridad sanitaria y un indicador clave del funcionamiento del sistema de salud. Estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas implementadas y el compromiso de los equipos de salud en toda la provincia”, destacaron desde la cartera sanitaria.

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