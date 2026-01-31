31 de enero de 2026 - 11:10

El saldo que dejó la tormenta: hasta el momento se registraron un total de 491 novedades en la provincia

El fenómeno meteorológico del viernes por la tarde afectó gravemente a la provincia y dejó cortes de luz, árboles caídos, derrumbes de techos y más.

Defensa Civil compartió el reporte de daños causados por la fuerte tormenta en Mendoza.

Defensa Civil compartió el reporte de daños causados por la fuerte tormenta en Mendoza.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La tarde de este viernes en Mendoza estuvo marcada por una fuerte tormenta que trajo intensas lluvias con granizo y fuertes ráfagas de viento. Esta situación meteorológica causó inundaciones, caída de árboles, complicaciones en el tránsito, cortes de luz y de agua.

Leé además

El Gobierno de Mendoza desplegó un operativo durante la tormenta de este viernes. 

El Gobierno de Mendoza confirmó que a pesar de la intensa tormenta, no hubo víctimas fatales ni heridos graves

Por Redacción Sociedad
El municipio de Guaymallén quedó muy afectado tras la tormenta. 

Alerta en el departamento de Guaymallén por las consecuencias que dejó la tormenta

Por Redacción Sociedad

El día después del temporal, Defensa Civil lanzó el reporte de las consecuencias y se registraron más de 130 casas inundadas y un total de 491 novedades en toda la provincia. El departamento con mayores intervenciones fue San Martín, con gran cantidad de árboles caídos. En lugar se encuentra Tupungato, seguido de Godoy Cruz.

Tormenta intensa lluvia Mendoza
Una tormenta con intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo azota a Mendoza

Una tormenta con intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo azota a Mendoza

Servicios comienzan a normalizarse

La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado anunciando que el servicio se encuentra normalizado en casi toda la provincia, aunque las zonas de Godoy Cruz y Guaymallén continúan en recuperación.

Por su parte, el municipio de Guaymallén se encuentra en alerta máxima luego del fuerte temporal de lluvias. Ante la gravedad del fenómeno, se desplegaron cuadrillas de emergencia y recursos operativos desplegados en las calles para atender los efectos de la tormenta. EDEMSA focaliza sus cuadrillas exclusivamente en las tareas técnicas de reparación y normalización del servicio eléctrico.

tormenta Guaymallén
El municipio de Guaymallén quedó muy afectado tras la tormenta.

El municipio de Guaymallén quedó muy afectado tras la tormenta.

A pesar de una serie de complicaciones, el Gobierno de Mendoza confirmó que, no se reportaron víctimas fatales ni personas gravemente heridas en todo el territorio provincial.

Ante la magnitud del temporal, la Provincia activó un operativo integral de respuesta, con la participación de los ministerios, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, empresas prestatarias de servicios y municipios, priorizando la atención de emergencias, el resguardo de la población y la rápida normalización de los servicios esenciales.

Consecuencias de la tormenta

Según un reporte de relevamiento otorgado por la base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales, se registraron un total de 491 novedades hasta las 7.00 del sábado 31 de enero. El gran temporal azotó a Mendoza y varios departamentos quedaron afectados.

Capital:

-16 árboles caídos.

-01 derrumbe de techo.

-02 poste caído.

-03 casa inundada.

-02 cable cortado.

Total: 24

Guaymallén:

16 árboles caídos.

03 poste caído.

23 casa inundada.

06 cable cortado.

04 derrumbe de techo.

Total: 52.

Godoy Cruz:

50 árboles caídos.

07 ramas caídas.

08 cable cortado.

08 desborde de cloaca.

Total: 72.

Las Heras:

-10 árboles caídos.

-03 rama caída.

-01 poste caído.

-21 casa inundada.

-02 desborde de cloaca.

-01 cable cortado.

Total: 38.

Luján:

-20 árboles caídos.

-03 cable cortado.

-01 rama caída.

-03 vivienda inundada.

Total: 27.

Junín:

-01 árbol caído.

Total: 01.

Maipú:

-12 árbol caído.

-01 derrumbe de techo.

-05 casas inundadas.

-01 cables cortado.

-01 poste caído.

Total 20.

Lavalle:

-01 Poste caído.

-01 Transformador en corto.

-06 Árboles caídos.

-04 casas inundadas.

-03 Cables caídos.

Total: 15.

Tupungato:

-Más de 60 casas inundadas

-20 Árboles caídos

-01 rescate de una femenino de una crecida de río.

Total: 81

San Martín:

-Granizo en zona de Nueva California.

-100 árboles y ramas caídas.

-03 derrumbes de techo.

-07 Postes caídos.

-09 Cables cortados.

-12 Casas inundadas.

Total: 131.

Santa Rosa:

-02 Árboles caídos.

Total: 02

Rivadavia:

-Mucha agua y sin granizo.

-05 Árboles caídos.

-02 Viviendas inundadas.

Total: 07.

San Rafael:

-06 árboles caídos

-05 postes caídos

-07 Cables cortados

Total 18.

Tunuyán:

-Crecida de ríos y badenes.

-03 Árboles caídos.

Total: 03.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Entre la irresponsabilidad y la diversión, varios disfrutaron de las calles anegadas por la tormenta en Mendoza

Entre la irresponsabilidad y la diversión, varios disfrutaron de las calles anegadas por la tormenta

Por Redacción Sociedad
La fuerte tormenta inunda la calle Anchorena en Luján y arrastró a un auto que terminó chocando con otros

Severa tormenta en Mendoza: árboles caídos, cortes de luz y calles inundadas provocaron más de 360 incidencias

Por Redacción Sociedad
San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal.

San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal

Por Enrique Pfaab
Daños de la tormenta en las instalaciones del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú sufrió fuertes daños por la intensa tormenta en Mendoza

Por Emanuel Cenci