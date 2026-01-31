El saldo que dejó la tormenta: hasta el momento se registraron un total de 491 novedades en la provincia

El fenómeno meteorológico del viernes por la tarde afectó gravemente a la provincia y dejó cortes de luz, árboles caídos, derrumbes de techos y más.

Defensa Civil compartió el reporte de daños causados por la fuerte tormenta en Mendoza.

La tarde de este viernes en Mendoza estuvo marcada por una fuerte tormenta que trajo intensas lluvias con granizo y fuertes ráfagas de viento. Esta situación meteorológica causó inundaciones, caída de árboles, complicaciones en el tránsito, cortes de luz y de agua.

El día después del temporal, Defensa Civil lanzó el reporte de las consecuencias y se registraron más de 130 casas inundadas y un total de 491 novedades en toda la provincia. El departamento con mayores intervenciones fue San Martín, con gran cantidad de árboles caídos. En lugar se encuentra Tupungato, seguido de Godoy Cruz.

Tormenta intensa lluvia Mendoza Una tormenta con intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo azota a Mendoza Marcelo Rolland / Los Andes Servicios comienzan a normalizarse La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado anunciando que el servicio se encuentra normalizado en casi toda la provincia, aunque las zonas de Godoy Cruz y Guaymallén continúan en recuperación.

Por su parte, el municipio de Guaymallén se encuentra en alerta máxima luego del fuerte temporal de lluvias. Ante la gravedad del fenómeno, se desplegaron cuadrillas de emergencia y recursos operativos desplegados en las calles para atender los efectos de la tormenta. EDEMSA focaliza sus cuadrillas exclusivamente en las tareas técnicas de reparación y normalización del servicio eléctrico.

tormenta Guaymallén El municipio de Guaymallén quedó muy afectado tras la tormenta. A pesar de una serie de complicaciones, el Gobierno de Mendoza confirmó que, no se reportaron víctimas fatales ni personas gravemente heridas en todo el territorio provincial.