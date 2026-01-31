El saldo que dejó la tormenta: hasta el momento se registraron un total de 491 novedades en la provincia

La tarde de este viernes en Mendoza estuvo marcada por una fuerte tormenta que trajo intensas lluvias con granizo y fuertes ráfagas de viento. Esta situación meteorológica causó inundaciones, caída de árboles, complicaciones en el tránsito, cortes de luz y de agua.
El día después del temporal, Defensa Civil lanzó el reporte de las consecuencias y se registraron más de 130 casas inundadas y un total de 491 novedades en toda la provincia. El departamento con mayores intervenciones fue San Martín, con gran cantidad de árboles caídos. En lugar se encuentra Tupungato, seguido de Godoy Cruz.
Por su parte, el municipio de Guaymallén se encuentra en alerta máxima luego del fuerte temporal de lluvias. Ante la gravedad del fenómeno, se desplegaron cuadrillas de emergencia y recursos operativos desplegados en las calles para atender los efectos de la tormenta. EDEMSA focaliza sus cuadrillas exclusivamente en las tareas técnicas de reparación y normalización del servicio eléctrico.
A pesar de una serie de complicaciones, el Gobierno de Mendoza confirmó que, no se reportaron víctimas fatales ni personas gravemente heridas en todo el territorio provincial.
Ante la magnitud del temporal, la Provincia activó un operativo integral de respuesta, con la participación de los ministerios, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, empresas prestatarias de servicios y municipios, priorizando la atención de emergencias, el resguardo de la población y la rápida normalización de los servicios esenciales.
Consecuencias de la tormenta
Según un reporte de relevamiento otorgado por la base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales, se registraron un total de 491 novedades hasta las 7.00 del sábado 31 de enero. El gran temporal azotó a Mendoza y varios departamentos quedaron afectados.
Capital:
-16 árboles caídos.
-01 derrumbe de techo.
-02 poste caído.
-03 casa inundada.
-02 cable cortado.
Total: 24
Guaymallén:
16 árboles caídos.
03 poste caído.
23 casa inundada.
06 cable cortado.
04 derrumbe de techo.
Total: 52.
Godoy Cruz:
50 árboles caídos.
07 ramas caídas.
08 cable cortado.
08 desborde de cloaca.
Total: 72.
Las Heras:
-10 árboles caídos.
-03 rama caída.
-01 poste caído.
-21 casa inundada.
-02 desborde de cloaca.
-01 cable cortado.
Total: 38.
Luján:
-20 árboles caídos.
-03 cable cortado.
-01 rama caída.
-03 vivienda inundada.
Total: 27.
Junín:
-01 árbol caído.
Total: 01.
Maipú:
-12 árbol caído.
-01 derrumbe de techo.
-05 casas inundadas.
-01 cables cortado.
-01 poste caído.
Total 20.
Lavalle:
-01 Poste caído.
-01 Transformador en corto.
-06 Árboles caídos.
-04 casas inundadas.
-03 Cables caídos.
Total: 15.
Tupungato:
-Más de 60 casas inundadas
-20 Árboles caídos
-01 rescate de una femenino de una crecida de río.