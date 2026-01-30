Entre la irresponsabilidad y la diversión, varios disfrutaron de las calles anegadas por la tormenta

Mientras la provincia de Mendoza atravesaba una de las tormentas más violentas de los últimos tiempos, con vientos huracanados y lluvias extremas , se registraron escenas de peligrosa imprudencia de personas que decidieron utilizar las inundaciones como escenario de diversión. Estos actos, que rápidamente se volvieron virales , contrastan con la situación dramática de miles de hogares afectados por el temporal.

El Gobierno de Mendoza confirmó que a pesar de la intensa tormenta, no hubo víctimas fatales ni heridos graves

A pesar de las alertas meteorológicas y el peligro extremo, algunos mendocinos buscaron adrenalina en las calles anegadas de Guaymallén. Entre los hechos más destacados estuvieron quienes saltaron desde el Acceso Este a la calle inundada que cruza por debajo del puente del Shopping de Guaymallén, que se había convertido en un río por la tormenta .

También hubo quienes aprovecharon para hacer navegación urbana. Circularon varios videos donde se veía a gente que salió a la calle anegada con kayaks para circular como si fueran los canales de Venecia.

Uno de los más virales y curiosos es el de dos jóvenes en Maipú que salieron con un flamenco inflable en medio de las calles atestadas de agua y con vehículos circulando.

Aunque estas acciones fueron tomadas por algunos como postales graciosas, representaron un riesgo de vida . Los "bañistas" que se lanzaron al agua lo hicieron sin advertir la posible presencia de cables eléctricos caídos o elementos cortantes y escombros ocultos bajo la superficie que podrían haber causado lesiones graves.

El saldo de una tormenta histórica

Mientras estos actos de irresponsabilidad ocurrían, el resto de la provincia lidiaba con las severas consecuencias de un fenómeno que descargó 60mm de agua en pocas horas, lo que representa una quinta parte del total anual de lluvias en Mendoza.

El diluvio dejó más de 45.000 usuarios sin servicio eléctrico debido a la caída de cables y ramas. También hubo 360 incidencias que fueron reportadas por Defensa Civil, incluyendo desbordes de cauces y caída de árboles. También cientos de casas y autos sufrieron daños por la acumulación de agua.

La tormenta, que comenzó pasado el mediodía en zonas como Maipú y Luján de Cuyo, se extendió rápidamente hacia Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras, provocando inundaciones en múltiples rutas y acequias. La actitud de quienes decidieron "divertirse" en este contexto ha generado debate sobre la falta de conciencia ante los desastres naturales que afectan a la comunidad.