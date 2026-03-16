A nada de recibirse, estudiantes de Derecho de la UNCuyo piden prórroga para no sumar hasta 24 materias nuevas

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) reclaman una prórroga extraordinaria del plazo para recibirse con el Plan 1990 y advierten que se verán seriamente perjudicados si la institución los obliga a pasar al Plan 2017 a partir de abril de 2026.

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Desde 2017, cuando se implementó el nuevo plan académico, conviven dos regímenes: el Plan 1990 y el Plan 2017 . El conflicto surge porque la facultad fijó abril de 2026 como fecha límite para que los estudiantes del plan anterior puedan recibirse . Si no logran completar la carrera antes de ese plazo, deberán pasar obligatoriamente al plan vigente.

El cambio implicaría cursar y aprobar materias adicionales a pesar de estar cerca de recibirse . “ Se da el ridículo de que a alumnos que les quedan dos materias para recibirse se les agreguen de 8 a 24 materias” , explicó un estudiante.

A punto de recibirse, estudiantes de Derecho de la UNCuyo piden prórroga para no sumar hasta 24 materias nuevas

Mendoza 02 de marzo de 2021 Sociedad UNCuyo Facultad Polémica por clases virtuales o presenciales en la Universidad nacional de Cuyo de Ciudad Ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo Foto:José Gutierrez / Los Andes

Según indicaron los propios damnificados, más de 70 personas se verían afectadas por esta situación . Muchos de ellos ya no cursan materias y solo deben rendir exámenes finales, que realizan junto con alumnos del plan nuevo , con los mismos profesores y programas de estudio similares.

“La facultad debería tratar que el estudiante se reciba y no estar imponiéndole un plan que lo termina de perjudicar ”, sostuvo uno de los estudiantes afectados.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho se organizan

Desde el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) y estudiantes autoconvocados presentaron notas y pedidos formales solicitando una prórroga extraordinaria hasta fines de 2026, bajo el expediente 432/26. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte de las autoridades.

Según explicó Florencia Pérez, actual presidenta del CED, desde el momento en que se imlpementó el Plan 2017, ambos programas coexisten dentro de la facultad y también se ofreció la posibilidad de que quienes cursaban con el plan antiguo se cambiaran voluntariamente al nuevo.

Indicó además que el plazo para finalizar la carrera con el plan viejo ya fue extendido en ocasiones anteriores. “En su momento, en el año 2023, cuando vencía este plazo para poder finalizar el Plan de Estudios 90, solicitamos la extensión del plazo por tres años más hasta el 2026”, explicó Pérez.

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En paralelo, la presidenta del Centro de Estudiantes explicó que durante 2024 también impulsaron un pedido para extender el plazo aún más. “El año pasado solicitamos que se extendiera hasta 2029, asistimos al Consejo Directivo y los estudiantes del Plan 90 leyeron notas frente al decano, pero no hubo una respuesta certera”, señaló.

Además, señaló que, si bien desde la Secretaría Académica se implementaron algunas medidas para facilitar la finalización del plan antiguo, no todas las cátedras las aplicaron de la misma manera. “Secretaría Académica estableció determinadas medidas para ayudar, pero muchas veces hay cátedras que no las implementaron de una forma 100% eficaz”, concluyó.

Los estudiantes sostienen que su situación no genera perjuicios para la facultad, ya que la mayoría solo debe rendir finales y tiene la matrícula congelada. Remarcan que muchos trabajan mientras estudian y que la extensión del plazo les permitiría terminar la carrera sin perder la trayectoria académica construida durante años.

image Si bien en 2023 se otorgó una prórroga hasta este año, el promedio actual de egreso de la carrera es de nueve años, ya que muchos alumnos trabajan, realizan pasantías o tienen personas a cargo mientras estudian, por lo que el plazo continúa resultando insuficiente. Gentileza

También denunciaron problemas administrativos, demoras en las respuestas institucionales, falta de responsables claros en la gestión y programas de estudio desactualizados, lo que, según afirman, ha generado durante años un clima de desorden administrativo e inseguridad institucional.

Pérez también remarcó que el contexto académico actual explica por qué muchos estudiantes aún no han logrado finalizar la carrera. “El promedio actual de egreso de la carrera es aproximadamente de nueve años”, explicó, y agregó que muchos alumnos trabajan, realizan pasantías o tienen personas a cargo mientras estudian. Por eso, desde el Centro de Estudiantes continúan acompañando el reclamo y gestionando pedidos ante las autoridades.

“Somos trabajadores y estudiantes. Queremos recibirnos” y “No me atrasé, me sostuve”, son algunas de las consignas que acompañan el reclamo con el que buscan que la facultad extienda el plazo para poder graduarse con el plan con el que iniciaron sus estudios hace casi una década.

Respuesta de las autoridades

Pérez Lasala, decano de la Facultad de Derecho, explicó que la situación fue analizada institucionalmente y aclaró que la decisión sobre los planes de estudio no depende solo del decanato, sino del Consejo Directivo, órgano integrado por docentes, auxiliares de docencia, personal de apoyo académico, graduados y estudiantes.

También detalló que el plazo para finalizar la carrera con el plan antiguo ya fue extendido previamente, pasando de marzo a abril, e incluso se contempló una mesa adicional en mayo para quienes rindan en esas fechas y les quede una sola materia.

El decano argumentó que mantener varios planes de estudio genera dificultades académicas y administrativas, y sostuvo que desde la facultad se implementaron tutorías, seguimiento académico y apoyo profesional para acompañar a los estudiantes del Plan 1990, lo que permitió que más de 60 alumnos se recibieran en los últimos meses. Mientras tanto, la posibilidad de una nueva prórroga aún no fue definida oficialmente.