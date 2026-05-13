13 de mayo de 2026 - 21:09

Impactante video: una nena fue embestida cuando salía de la escuela y está en coma farmacológico

El hecho ocurrió en Córdoba. La menor de 12 años permanece internada en terapia intensiva debido a que sufrió un traumatismo de cráneo grave.

Una menor fue embestida al cruzar una avenida y permanece en estado crítico.

Una menor fue embestida al cruzar una avenida y permanece en estado crítico.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una nena de 12 años permanece internada en estado crítico luego de haber sido atropellada cuando salía de la escuela en la ciudad de Córdoba. La menor sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece en coma farmacológico en el Hospital Infantil Municipal.

Leé además

El jabalí hirió de gravedad al perro, pero gracias a una colecta solidaria el cachorro pudo ser operado.

Un cachorro enfrentó a un jabalí de 200 kilos y salvó a su dueño: la historia del fiel animal que conmovió a Lavalle

Por Redacción Sociedad
Casi la mitad de los muertos en accidentes de tránsito son motociclistas. 

Alerta vial: casi la mitad de muertos en la vía pública son motociclistas

Por Camila Locamuz

El accidente ocurrió el lunes por la tarde sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Guiñazú. Se trata de una zona donde funcionan varios establecimientos educativos y circulan diariamente cientos de estudiantes, docentes y familias.

Cómo ocurrió el accidente

La víctima, identificada como Guadalupe, acababa de terminar la jornada escolar en el IPEM 182 Doctor Jorge Ávalos cuando intentó cruzar la avenida. Según relataron compañeras de la menor, la niña habría activado el pulsador peatonal del semáforo antes de avanzar hacia el otro lado de la calle.

Embed - UNA NENA FUE BRUTALMENTE ATROPELLADA A LA SALIDA DEL COLEGIO EN CÓRDOBA | Cadena 3 Argentina

En ese momento, un Fiat Cronos gris la embistió en el segundo carril de circulación. Cámaras de seguridad registraron el momento exacto del impacto y muestran cómo la menor sale despedida y cae inconsciente sobre el asfalto.

Testigos aseguraron que el vehículo circulaba a gran velocidad en una zona donde el límite permitido es de 30 kilómetros por hora debido a la cercanía de los colegios.

El conductor fue imputado

El conductor del automóvil fue identificado como Marcos Darío Ávila, de 51 años. La Justicia lo imputó por el delito de lesiones graves culposas por conducción imprudente o negligente, aunque continúa en libertad mientras avanza la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción 17, a cargo de la fiscal Patricia García Ramírez.

Embed

Los primeros informes indicaron que el test de alcoholemia dio negativo y que no presentaba signos de intoxicación. Sin embargo, todavía se aguardan resultados toxicológicos y el informe accidentológico que determinará la velocidad a la que circulaba el vehículo al momento del choque.

El estado de salud de la niña

Tras el impacto, Guadalupe fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil Municipal, donde debió ser sometida a una cirugía para descomprimir un coágulo cerebral. Su madre explicó que las primeras 72 horas son determinantes para evaluar la evolución de la menor y confirmó que permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Mientras tanto, la familia reclamó mayores medidas de seguridad vial en la zona escolar y pidió obras que permitan evitar nuevos accidentes frente al complejo educativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ángel Di María figura de Rosario Central y un festejo dedicado a sus hijas. 

Video: qué significa el festejo viral de Ángel Di María que le dedicó a sus hijas

Galoppo convirtió todos los penales que ejecutó en su carrera, excepto los dos oficiales con River

El "maleficio" de Galoppo en River: De la efectividad total al murmullo del Monumental en los penales

Independiente de Medellín vs. Flamengo fue suspendido por protetas e invasión de los hinchas colombianos. 

Video: escándalo, fuegos artificiales, invasión y suspensión en Independiente de Medellín vs. Flamengo

Salió a la luz el video que muestra las refacciones que realizó Adorni en su casa en Indio Cuá

Salió a la luz el video que muestra las refacciones que realizó Adorni en su casa en Indio Cuá