Un cachorro enfrentó a un jabalí de 200 kilos y salvó a su dueño: la historia del fiel animal que conmovió a Lavalle

El cachorro tiene apenas 10 meses , pero reaccionó como un animal entrenado para el combate y se metió debajo de un jabalí de 200 kilos en pleno ataque . Con su heroico accionar logró salvarle la vida a su dueño .

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El episodio ocurrió en una finca de Jocolí, en Lavalle , y tuvo como protagonista a este perro mestizo que, sin dudarlo, se interpuso entre su dueño, Daniel Quiroga , y el animal salvaje. El perro distrajo al jabalí el tiempo suficiente para que el trabajador rural pudiera escapar.

El fiel animal salió gravemente herido tras su enfrentamiento con el cerdo salvaje. Afortunadamente, fue atendido por veterinarios, gracias a la solidaridad de la gente, y ya recibió el alta.

El costo de esa maniobra fue alto. El cachorro sufrió una profunda herida en el abdomen producto del ataque y quedó en estado crítico. En un primer momento, un veterinario logró estabilizarlo con una sutura de urgencia, pero su vida dependía de una cirugía más compleja .

El jabalí hirió de gravedad al perro, pero gracias a una colecta solidaria el cachorro pudo ser operado.

Sin recursos para afrontar los gastos, su dueño inició una colecta solidaria. Debía recaudar $35.000 para la consulta y $190.000 para la operación de su amigo peludo.

La historia se difundió rápidamente y la respuesta no tardó en llegar. Gracias a la ayuda de vecinos y personas que conocieron el caso, el perro pudo ser operado.

En las últimas horas, finalmente recibió el alta veterinaria. Aunque continúa con cuidados estrictos, su evolución es favorable.

El ataque: segundos de extrema violencia

El hecho ocurrió cuando Quiroga realizaba tareas de riego en la finca junto a varios perros. Los ladridos insistentes en una zona de algarrobos lo alertaron de un jabalí oculto entre la vegetación.

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Al acercarse, el animal lo embistió de forma repentina. Según relató el trabajador rural, el animal lo chocó, lo volteó y lo hirió con los colmillos. La agresión le provocó una grave herida en la ingle y una importante pérdida de sangre.

En medio de la desesperación, el cachorro intervino lanzándose contra el jabalí y metiéndose por debajo de su cuerpo, generando una distracción clave que permitió a Quiroga escapar.

Herido, logró caminar hasta un puesto cercano para pedir ayuda. Fue trasladado primero al Hospital Sícoli y luego al Hospital Central, donde lo operaron y le realizaron diez puntos de sutura. Horas después, recibió el alta médica.

Un problema que crece en la zona

Tras el ataque, el jabalí fue localizado en la misma área y abatido. Pesaba alrededor de 200 kilos y, según testimonios de trabajadores rurales, podría ser el mismo ejemplar que tiempo atrás había matado a un caballo en la zona.

El caso reavivó la preocupación en el norte mendocino por la creciente presencia de jabalíes en áreas productivas. Puesteros y vecinos aseguran que los ataques no son hechos aislados y reclaman medidas ante el avance de estos animales hacia zonas habitadas.

Caza permitida para controlar la población

En Mendoza, la caza de jabalíes está permitida como una herramienta de control poblacional, ya que se trata de una especie exótica invasora que genera impactos negativos en el ambiente y en la producción rural. Aunque no es considerada formalmente una plaga, su presencia afecta la biodiversidad y actividades como la agricultura y la ganadería, incluyendo ataques a crías de animales.

La caza de jabalí es legal en Mendoza. La caza de jabalí es legal en Mendoza.

La actividad está regulada por un marco normativo específico: quienes la practiquen deben contar con un permiso habilitante, autorización del propietario del terreno y respetar las modalidades permitidas. Se admite el uso de armas de fuego y arco, mientras que está prohibida la caza con perros o con armas de aire comprimido.

Es importante aclarar que no se trata de una práctica deportiva, sino de una medida de manejo ambiental. En ese sentido, se busca reducir los daños que provoca la especie, cuyo impacto económico en el país se estima en cifras millonarias, además de su efecto sobre el equilibrio ecológico.