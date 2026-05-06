Salió a la luz el video que muestra las refacciones que realizó Adorni en su casa en Indio Cuá

Tras conocerse las remodelaciones que Manuel Adorni hizo en su casa en el country de Indio Cuá , en Exaltación de la Cruz , en las últimas horas se dio a conocer un video que muestra cómo fueron los trabajos, por los que el Jefe de Gabinete invirtió 245.000 dólares.

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En un video difundido por TN, se puede ver cómo se refacciona el living de la vivienda que da al jardín, con las paredes sin revocar. Además, se observa a obreros trabajando entre bolsas de arena y pintura y ventanales aún sin colocar.

En otro video, se observa la pileta vacía y en construcción, como así también el jardín en plena remodelación. Al enfocar el living, se observa que también que se realizó un cambio de pisos por porcelanato, y cambio de pintura en las paredes.

“OBRA PÚBLICA” Porque así le hicieron la casa a Manuel Adorni totalmente desde cero, con pileta y cascada. pic.twitter.com/Jruj9yeWA4

Según declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita, el arquitecto Matías Tabar , detalló que la propiedad fue adquirida por 120.000 dólares, pero la remodelación trepó a 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y "en negro" (no hubo factura). En 2023, Adorni ganaba unos $3 millones mensuales como vocero.

El plan inicial incluía trabajos habituales: entrada, garaje, galería, pintura, pisos, revestimientos, escalera, parrilla y piscina. Pero con el correr de los meses, la obra escaló.

A eso, se sumaron intervenciones en la cocina (isla, mesadas y desayunador), ajustes de iluminación, dos apoyacabezas para un jacuzzi, una cascada decorativa y múltiples mejoras estructurales. La pileta también fue rediseñada: se redujo su profundidad y se revistió con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá Gentileza / TN

También se incorporaron detalles como muebles a medida en todos los ambientes, desde racks de TV hasta mobiliario completo de living y dormitorios, además de microcemento, parquización, aires acondicionados, bomba de calor y terminaciones de alta gama.

Lo que empezó como una refacción terminó, en palabras del propio Tabar, como una “remodelación de alto valor económico”.

Pagos realizados en negro

Según el testimonio de Tabar, absolutamente todos los pagos se realizaron en dólares, en efectivo y sin ningún tipo de comprobante. Ni recibos, ni facturas, ni registros formales a nombre de Adorni o de su esposa, Bettina Angeletti.

El primer desembolso habría sido de 35.000 dólares, entregado en mano. El resto siguió la misma lógica: pagos directos que el propio contratista distribuía entre proveedores, carpinteros y distintos rubros.