Quién es Matías Tabar, el arquitecto antiperonista que expuso los lujos de Adorni

El nombre de Matías Tabar irrumpió en la escena política y judicial con fuerza en las últimas horas, tras su declaración del lunes ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata del contratista que expuso gastos por más de 245.000 dólares que el funcionario habría pagado en efectivo para remodelar su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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Arquitecto de 48 años, con trayectoria en el ámbito privado como vicepresidente de Grupo AA Arquitectura SRL -firma que constituyó junto a Facundo Heine- y vínculos en la política municipal, Tabar se define en redes sociales sin matices como “antiperonista”. Incluso, en sus redes sociales sostiene un discurso crítico hacia el kirchnerismo , lo que contrasta con algunos movimientos políticos que marcaron su recorrido.

Es que, tal como reportó Clarín, Tabar formó parte del espacio vecinalista Defensa Comunal, fuerza que durante años tuvo peso en la gestión del municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz. Se trata de un distrito ubicado en el límite del tercer cordón del Conurbano norte, donde las alianzas políticas suelen responder más a la lógica territorial que a las etiquetas ideológicas. De hecho, ese mismo espacio acordó en distintos momentos con el peronismo para sostener la gobernabilidad local.

Más allá de esa dinámica, Tabar mantiene una identidad política clara y la expone públicamente. Se autopercibe “gorila”. En paralelo, cultiva un perfil personal ligado al deporte y la actividad al aire libre: participa en competencias de Ironman y practica motocross y cuatriciclos en médanos.

En el plano familiar y empresarial, su entorno también tuvo inserción en la vida pública local. Su esposa, María Laura Passarella, desarrolló actividades comerciales vinculadas a la provisión de indumentaria, incluyendo la venta de ambos de enfermería al municipio. Además, tuvo un paso por el Concejo Deliberante, donde ejerció como concejal durante cuatro años tras ganar una elección.

Los posteos antiperonistas de Matías Tabar en sus redes sociales Los posteos antiperonistas de Matías Tabar en sus redes sociales Gentileza

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La declaración que puso a Tabar en el centro de la escena se produjo este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita. Allí, el contratista aseguró que Adorni le pagó unos 245.000 dólares en remodelación (jacuzzi, cascada en la piscina, pisos, cocina), es decir, sin registrar la operación ("en negro"), por una propiedad cuyo valor habría sido de USD 120.000. La diferencia entre el monto declarado y el efectivamente abonado abre interrogantes sobre el destino de esos fondos.

En el ámbito local de Exaltación de la Cruz, donde ambos nombres resuenan con cercanía, circulan versiones sobre una relación más amplia entre Tabar y Adorni.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz Gentileza

Algunas hipótesis apuntan a que los aproximadamente USD 245.000 entregados en efectivo, por cuotas, podrían haber cubierto otros trabajos adicionales, más allá de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, un barrio cerrado con menor cotización dentro de la zona.