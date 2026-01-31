31 de enero de 2026 - 08:31

Alerta en el departamento de Guaymallén por las consecuencias que dejó la tormenta

El fenómeno climático afecto gravemente al municipio y se desplegaron en las calles cuadrillas de emergencia y recursos operativos.

El municipio de Guaymallén quedó muy afectado tras la tormenta.&nbsp;

El municipio de Guaymallén quedó muy afectado tras la tormenta. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

 un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Por Redacción Policiales
El Gobierno de Mendoza desplegó un operativo durante la tormenta de este viernes. 

El Gobierno de Mendoza confirmó que a pesar de la intensa tormenta, no hubo víctimas fatales ni heridos graves

Por Redacción Sociedad

Según información del departamento el saldo del fenómeno, registrado hasta el momento, fue de 190 ramas y 85 árboles caídos. Además, 43 viviendas que sufrieron afectaciones de distinta magnitud en la red eléctrica y dejó a varios barrios del departamento sin suministro.

EDEMSA focaliza sus cuadrillas exclusivamente en las tareas técnicas de reparación y normalización del servicio eléctrico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuniGuaymallen/status/2017394790531248128&partner=&hide_thread=false

Debido a las consecuencias del temporal, los equipos iniciaron sus labores durante la noche del viernes y mantendrán su despliegue a lo largo de toda la jornada de hoy con el objetivo de:

  • Atender puntos de anegamiento e intervenir en sectores con acumulación de agua.
  • Realizar cortes preventivos y limpieza de desagües y drenajes.
  • Asistir cualquier inconveniente social o de infraestructura que surja.

El intendente, Marcos Calvente, y los equipos recorrieron las laterales del Acceso y calles principales, constatando que en la mayoría de los tramos el sistema de drenaje y obras hidráulicas funcionó correctamente, lo que permitió limitar los impactos más severos y agilizar el escurrimiento del agua en zonas estratégicas.

operativo tormenta guaymallén

Desde el municipio piden paciencia a los vecinos con el procedimiento del levantamiento de ramas y árboles, lo que permitirá la rápida restitución del servicio eléctrico en las zonas en las que aún sigue afectado.

Alerta naranja por tormentas con granizo

Para la jornada del día de hoy, persiste la alerta naranja por tormentas en la provincia.

El pronóstico del tiempo indica una jornada mayormente nublada y ventosa con descenso de la temperatura y tormentas con granizo de intensidad moderada a severa. La máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas durante la madrugada, tarde y noche en el Gran Mendoza, zona este, Valle de Uco y departamentos del sur como General Alvear y San Rafael.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Entre la irresponsabilidad y la diversión, varios disfrutaron de las calles anegadas por la tormenta en Mendoza

Entre la irresponsabilidad y la diversión, varios disfrutaron de las calles anegadas por la tormenta

Por Redacción Sociedad
Cayó en San Juan el atancante del hacha: se escondía en una ONG tras un intento de homicidio en Guaymallén

Cayó en San Juan el mendocino acusado de intentar asesinar con un hacha a un hombre en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un joven armado durante un patrullaje preventivo en Guaymallén

Detuvieron a un menor de 15 años tras un asalto a tres adolescentes en Maipú

Por Redacción Policiales
Murió un hombre tras protagonizar un misterioso accidente en una moto robada

Murió un hombre tras protagonizar un misterioso accidente en una moto robada

Por Redacción Policiales