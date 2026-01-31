Alerta en el departamento de Guaymallén por las consecuencias que dejó la tormenta

El municipio de Guaymallén se encuentra en alerta máxima luego de l fuerte temporal de lluvias que azotó a Mendoza este viernes por la tarde. Ante la gravedad del fenómeno, se desplegaron cuadrillas de emergencia y recursos operativos desplegados en las calles para atender los efectos de la tormenta .

El Gobierno de Mendoza confirmó que a pesar de la intensa tormenta, no hubo víctimas fatales ni heridos graves

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Según información del departamento el saldo del fenómeno, registrado hasta el momento, fue de 190 ramas y 85 árboles caídos. Además, 43 viviendas que sufrieron afectaciones de distinta magnitud en la red eléctrica y dejó a varios barrios del departamento sin suministro.

EDEMSA focaliza sus cuadrillas exclusivamente en las tareas técnicas de reparación y normalización del servicio eléctrico.

Debido a las consecuencias del temporal, los equipos iniciaron sus labores durante la noche del viernes y mantendrán su despliegue a lo largo de toda la jornada de hoy con el objetivo de:

El intendente, Marcos Calvente, y los equipos recorrieron las laterales del Acceso y calles principales, constatando que en la mayoría de los tramos el sistema de drenaje y obras hidráulicas funcionó correctamente , lo que permitió limitar los impactos más severos y agilizar el escurrimiento del agua en zonas estratégicas.

Desde el municipio piden paciencia a los vecinos con el procedimiento del levantamiento de ramas y árboles, lo que permitirá la rápida restitución del servicio eléctrico en las zonas en las que aún sigue afectado.

Alerta naranja por tormentas con granizo

Para la jornada del día de hoy, persiste la alerta naranja por tormentas en la provincia.

El pronóstico del tiempo indica una jornada mayormente nublada y ventosa con descenso de la temperatura y tormentas con granizo de intensidad moderada a severa. La máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas durante la madrugada, tarde y noche en el Gran Mendoza, zona este, Valle de Uco y departamentos del sur como General Alvear y San Rafael.