El Gobierno de Mendoza confirmó que a pesar de la intensa tormenta, no hubo víctimas fatales ni heridos graves

La tarde de viernes en Mendoza estuvo marcada por temporal que trajo intensas lluvias con granizo y fuertes ráfagas de viento. La tormenta provocó la inundación de múltiples acequias, calles y rutas, además los fuertes vientos provocaron las caídas de árboles y ramas en distintas calles.

Severa tormenta en Mendoza: árboles caídos, cortes de luz y calles inundadas provocaron más de 360 incidencias

Entre la irresponsabilidad y la diversión, varios disfrutaron de las calles anegadas por la tormenta

A pesar de una serie de complicaciones, el Gobierno de Mendoza confirmó que, no se reportaron víctimas fatales ni personas gravemente heridas en todo el territorio provincial.

Ante la magnitud del temporal, la Provincia activó un operativo integral de respuesta , con la participación de los ministerios, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, empresas prestatarias de servicios y municipios, priorizando la atención de emergencias, el resguardo de la población y la rápida normalización de los servicios esenciales.

Según información del Gobierno de Mendoza, departamentos como Tunuyán, Tupungato, Maipú, Lavalle, Malargüe, San Rafael y General Alvear no registraron inconvenientes de gravedad en sus sistemas críticos ni en la prestación de servicios esenciales.

El sistema de salud funcionó con normalidad. A pesar de que algunos establecimientos sufrieron cortes de energía, el uso de grupos electrógenos y sistemas de respaldo garantizó la continuidad asistencial. Los hospitales Central y Notti registraron filtraciones menores que fueron controladas rápidamente por los equipos de mantenimiento, mientras el sistema de comunicaciones TETRA operó sin interrupciones durante toda la jornada.

Tras la intensa lluvia, desde Aguas Mendocinas informaron que debido a las fuertes tormentas que afectaron el Área Metropolitana y el Piedemonte, quedaron fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y 2 como consecuencia de los cortes eléctricos.

Los equipos técnicos permanecen desplegados y trabajando de manera continua para restablecer el servicio a la brevedad.

El Ministerio de Energía y Ambiente informó que más de 43 mil suministros eléctricos resultaron afectados, principalmente en el Gran Mendoza.

Las distribuidoras reforzaron guardias, cuadrillas técnicas y centros de control para acelerar la reposición del servicio, que ya fue normalizado en un número significativo de usuarios.

Operativos de rescate durante el temporal

El Ministerio de Seguridad informó una alta demanda de llamadas al sistema de emergencias 911, con múltiples intervenciones preventivas y operativos de rescate en distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada se realizó el salvataje de cuatro menores en el dique Maure, quienes fueron arrastrados por una repentina crecida del caudal pero lograron ponerse a salvo por sus propios medios en la ladera sur.

También se realizaron operativos preventivos y rescates en diversos tramos de zanjones, la Ruta Nacional 40 y zonas del Valle de Uco, logrando asistir a todas las personas en buen estado de salud.

Asimismo, se realizaron operativos preventivos y rescates en diversos tramos de zanjones, la Ruta Nacional 40 donde rescataron a un operario de una retroexcavadora que quedó atrapado.

Rescataron a un trabajador del lecho del río en Anchoris Rescataron a un operario de una retroexcavadora que quedó atrapado en el el lecho del río en Anchoris tras la crecida por la tormenta. Captura de video

En cuanto al control de cauces, la Dirección de Hidráulica señaló que los colectores aluvionales y diques funcionaron según lo previsto, incluso en aquellos tramos que operaron a máxima capacidad. Esto permitió mitigar mayores daños ante la intensidad de las precipitaciones.

Daños en la red vial

La Dirección Provincial de Vialidad realizó un relevamiento integral de la red vial tras el temporal. En el Gran Mendoza, Zona Centro, Zona Este y Zona Sur se registraron cortes preventivos, calzadas reducidas, arrastre de material y caída de árboles, especialmente en accesos, rutas provinciales y caminos de montaña.

operativo tormenta Prensa Gobierno de Mendoza

Muchas vías ya fueron habilitadas tras las tareas de limpieza, sin embargo, el personal continúa trabajando en sectores específicos, particularmente en rutas de alta montaña y accesos estratégicos, para asegurar la transitabilidad.