Asistieron a cuatro niños que cayeron al dique Maure por la tormenta y lograron salir

Luego de la fuerte tormenta que azotó a la provincia de Mendoza este viernes por la tarde, se registró un grave accidente en el departamento de Godoy Cruz, donde cuatro niños cayeron al Dique Maure, zona cercana al Barrio Sol y Sierra.

Los niños se encontraban jugando cerca de la orilla cuando fueron arrastrados por la repentina crecida del caudal de agua generada por las fuertes precipitaciones. Según fuentes oficiales, la zona no cuenta con un cierre por lo cual se produjo la caída.

Afortunadamente, cerca de las 7:01 horas, los menores lograron salir por la ladera sur del río.

Al lugar acudió el Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz. Al arribar, constataron que los niños estaban bajo resguardo, en el interior del dique. Tras ser evaluados, se confirmó que los niños se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud.

Cómo estará el tiempo el resto del día La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante la tarde de este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.