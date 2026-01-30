30 de enero de 2026 - 18:44

Asistieron a cuatro niños que cayeron al dique Maure por la tormenta y lograron salir

Los menores se encontraban jugando cerca de la orilla y debido a que la zona no estaba asegurada cayeron al río. Bomberos confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

Los niños que cayeron al Dique Maure tras la tormenta se encuentran a salvo. 

Los niños se encontraban jugando cerca de la orilla cuando fueron arrastrados por la repentina crecida del caudal de agua generada por las fuertes precipitaciones. Según fuentes oficiales, la zona no cuenta con un cierre por lo cual se produjo la caída.

Afortunadamente, cerca de las 7:01 horas, los menores lograron salir por la ladera sur del río.

Al lugar acudió el Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz. Al arribar, constataron que los niños estaban bajo resguardo, en el interior del dique. Tras ser evaluados, se confirmó que los niños se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud.

Cómo estará el tiempo el resto del día

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante la tarde de este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, se prevén abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo, afectando principalmente al Valle de Uco y a todo el sur provincial.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

