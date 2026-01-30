Calles anegadas, árboles caídos y caos vehicular tras la intensa tormenta que azotó a Mendoza

Esta tarde de viernes en Mendoza estuvo marcada por las intensas lluvias con granizo y fuertes ráfagas de viento , tal como había sido alertado en las horas previas. Esta situación meteorológica causó inundaciones, caída de árboles y complicaciones en el tránsito.

Pasado el mediodía el cielo se puso negro y las fuertes lluvias comenzaron en zonas de Maipú y Luján de Cuyo, donde además de los fuertes vientos hubo caída de granizo de tamaño pequeño.

Pasadas las 14 las intensas tormentas se fueron extendiendo por los distintos departamentos de la provincia como Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, donde se registró una gran acumulación de agua. La tormenta también afectó a zonas del este en San Martín y Lavalle.

La gran cantidad de agua que cayó sobre la provincia también provocó la inundación de múltiples acequias, calles y rutas .

Además, los fuertes vientos provocaron las caídas de árboles y ramas en distintas calles, provocando cortes de cables y complicaciones en el tránsito.

| Llueve en el Gran Mendoza y siguen las tormentas: así estará el pronóstico La lluvia y las tormentas ya se hacen sentir en el Gran Mendoza y, según especialistas, el mal tiempo se mantendrá durante el fin de semana e incluso hasta el inicio de la próxima semana. El… pic.twitter.com/DiWKS8xDjo

Tal es así, que la caída de un árbol en calle Belgrano y Avenida Emilio Civit de Ciudad provocó el corte momentáneo del servicio del Metrotranvía desde las 15:50 aproximadamente.

Lluvias - Acequia inundada Acequias inundadas tras la gran caída de agua Ramiro Gómez - Los Andes

Los daños tras la tormenta

Luego de la intensa tormenta, desde Defensa Civil informaron el saldo de daños en distintos departamentos. En Capital se registraron seis árboles caídos, un derrumbe de techo y un poste caído.

Mientras que en Guaymallén hubo dos árboles caídos, dos casas inundadas, un poste caído y un cable cortado. Por otro lado, en Godoy Cruz se registró seis árboles caídos, dos ramas caídas y un cable cortado.

En Las Heras dos árboles caídos y una rama caída. Mientras que en Luján de Cuyo un árbol caído y un cable cortado. En Junín únicamente un árbol caído.

Las alertas y cómo estará el tiempo en las próximas horas

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante la tarde de este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, se prevén abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo, afectando principalmente al Valle de Uco y a todo el sur provincial.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Tormentas - Lluvias - pronóstico Ramiro Gómez - Los Andes

Además, para hoy rige alerta amarillo por probabilidad de tormentas intensas acompañadas de granizo en distintos sectores de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos podrían afectar la cordillera y precordillera del centro y norte provincial, además de Gran Mendoza y la zona Este, con posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada.