Inundaciones y miedo: los impactantes videos que dejó la fuerte tormenta en Mendoza

En medio de la fuerte tormenta con lluvias , caída de granizo y fuertes vientos, se registró una gran caída de agua que derivo en diversos problemas urbanos, registrando calles anegadas, inundaciones , árboles caídos y caos de tránsito.

Aguas Mendocinas advierte por cortes de agua y fallas en el servicio por las intensas lluvias en Mendoza

Las lluvias comenzaron después de las 14 y su intensidad fue aumentando con el correr de los minutos. En algunas zonas también hubo caída de granizo de tamaño pequeño.

Como resultado de la abundante cantidad de agua varias calles se vieron colapsadas y en la calle Anchorena en Luján de Cuyo se observó en un video como un auto fue arrastrado por la corriente de agua, a su vez chocando con otros vehículos que estaban estacionados en la zona.

Una de las fuertes imágenes se registró en el centro comercial de Palmares ubicado en Godoy Cruz, donde la intensa caída de lluvia hizo que el agua se filtrara por los techos y provocó inundaciones en los pasillos del lugar sorprendiendo a los clientes.

Otra situación peligrosa ocurrió en la Ruta 40, más precisamente en el puente Anchoris. Allí, la gran crecida de agua arrastró a una topadora que se encontraba trabajando en las inmediaciones, dejando al obrero que la manipulaba colgado de una cuerda hasta que pudieron rescatarlo.

Esta situación también afectó a varios zanjones y canales. El canal Cacique Guaymallén ubicado en la Costanera aumentó considerablemente su caudal y en videos se observa como el cauce llega a casi desbordar de la cantidad de agua.

La tormenta también se hizo sentir en Tupungato, donde las fuertes lluvias aumentaron el caudal de agua y generaron desbordes en distintos canales.

Las fuertes ráfagas de viento también generaron complicaciones, con caídas de ramas y árboles. La caída de un árbol en calle Belgrano y Avenida Emilio Civit de Ciudad provocó el corte momentáneo del servicio del Metrotranvía desde las 15:50 aproximadamente.

Según los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas, las tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento seguirán durante lo que resta del día y podrían extenderse durante el sábado.

Rescate en la zona de Anchoris

La intensa tormenta también desbordó los ríos y la crecida arrastró una topadora que estaba trabajando en un puente de ruta 40 en la zona de Anchoris. Varios videos tomados por la gente que pasaba por el lugar mostraron como un trabajador quedó varado arriba de la maquinaria a la espera de ser rescatado, algo que finalmente ocurrió momentos después.