El saldo de la tormenta: rescataron a un operario luego de que una retroexcavadora fue arrastrada por el agua

El incidente ocurrió en la Ruta 40, a la altura del Puente Anchoris. Tras un intenso operativo de bomberos, el conductor de 36 años fue rescatado.

Rescataron a un operario de una retroexcavadora que quedó atrapado en el el lecho del río en Anchoris tras la crecida por la tormenta.

Durante la jornada con intensas lluvias que afectaron a distintas zonas de Mendoza se registró un rescate de alto riesgo en Luján de Cuyo, donde una retroexcavadora fue arrastrada por la corriente y un operario quedó colgando del puente.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 horas en Ugarteche en medio de la fuerte tormenta. Allí, un hombre de 36 años, se encontraba operando una retroexcavadora cuando quedó atrapado dentro de la cabina frente al gran caudal que corría en el río, en la zona de la Ruta 40, específicamente a la altura del Puente Anchoris.

Ante la urgencia del hecho, que indicaba la presencia de una persona atrapada en el interior de la maquinaria, personal policial y una dotación de bomberos se desplazaron rápidamente al lugar del hecho.

En un primer salvataje, el hombre se quedó colgando en el puente. Tras diversas maniobras de rescate, los brigadistas lograron extraer al chofer del interior de la pesada unidad.

Afortunadamente, se constató que el trabajador se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de gravedad, a pesar de que la maquinaria vial permaneció atascada en el puente.