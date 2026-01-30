30 de enero de 2026 - 18:47

El saldo de la tormenta: rescataron a un operario luego de que una retroexcavadora fue arrastrada por el agua

El incidente ocurrió en la Ruta 40, a la altura del Puente Anchoris. Tras un intenso operativo de bomberos, el conductor de 36 años fue rescatado.

Rescataron a un operario de una retroexcavadora que quedó atrapado en el el lecho del río en Anchoris tras la crecida por la tormenta.

Rescataron a un operario de una retroexcavadora que quedó atrapado en el el lecho del río en Anchoris tras la crecida por la tormenta.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la jornada con intensas lluvias que afectaron a distintas zonas de Mendoza se registró un rescate de alto riesgo en Luján de Cuyo, donde una retroexcavadora fue arrastrada por la corriente y un operario quedó colgando del puente.

Leé además

Los niños que cayeron al Dique Maure tras la tormenta se encuentran a salvo. 

Asistieron a cuatro niños que cayeron al dique Maure por la tormenta y lograron salir

Por Redacción Policiales
inundaciones y miedo: los impactantes videos que dejo la fuerte tormenta en mendoza

Inundaciones y miedo: los impactantes videos que dejó la fuerte tormenta en Mendoza

Por Redacción Sociedad

El hecho se registró alrededor de las 16:30 horas en Ugarteche en medio de la fuerte tormenta. Allí, un hombre de 36 años, se encontraba operando una retroexcavadora cuando quedó atrapado dentro de la cabina frente al gran caudal que corría en el río, en la zona de la Ruta 40, específicamente a la altura del Puente Anchoris.

Embed

Ante la urgencia del hecho, que indicaba la presencia de una persona atrapada en el interior de la maquinaria, personal policial y una dotación de bomberos se desplazaron rápidamente al lugar del hecho.

En un primer salvataje, el hombre se quedó colgando en el puente. Tras diversas maniobras de rescate, los brigadistas lograron extraer al chofer del interior de la pesada unidad.

Afortunadamente, se constató que el trabajador se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de gravedad, a pesar de que la maquinaria vial permaneció atascada en el puente.

Embed

Los dueños de la retroexcavadora fueron entrevistados por los efectivos en el lugar y se negaron a aportar datos adicionales sobre lo ocurrido y manifestaron su rechazo a la intervención policial en el caso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La fuerte tormenta inunda la calle Anchorena en Luján y arrastró a un auto que terminó chocando con otros

Calles anegadas, árboles caídos y caos vehicular tras la intensa tormenta que azotó a Mendoza

Por Redacción Sociedad
 un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Por Redacción Policiales
Familias asistidas, árboles caídos y transformadores en cortocircuito: el relevamiento de la fuerte tormenta en Mendoza.

Familias asistidas, árboles caídos y transformadores en cortocircuito: el relevamiento de la fuerte tormenta en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Tormenta en Mendoza.

Lo que la tormenta nos dejó: árboles caídos y hasta un incendio por dos transformadores en cortocircuito

Por Redacción Sociedad